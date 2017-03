Duitsland mist ook Draxler, Özil en Gomez tegen Engeland

Maandag haakte captain Manuel Neuer al af door een blessure. De doelman van Bayern München is zondag ook niet inzetbaar in de WK-kwalificatiewedstrijd in Bakoe tegen Azerbeidzjan en is in de selectie vervangen door Kevin Trapp van Paris Saint-Germain. De 26-jarige keeper wacht nog op zijn eerste interland.

De blessures van Draxler, Özil en Gomez zijn minder ernstig. “Özil en Draxler hebben allebei last van de bovenbeenspier en Gómez heeft een spierblessure in een dij. Zij zullen sowieso niet spelen woensdag", zei Löw dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het duel met de Engelsen.

Löw heeft goede hoop dat het drietal tegen Azerbeidzjan wel inzetbaar is. Gomez is de laatste weken in topvorm. Onder leiding van de nieuwe trainer Andries Jonker is hij bij VfL Wolfsburg opgeleefd. In de laatste drie wedstrijden wist de 31-jarige spits telkens te scoren.

Lucas Podolski zal wel speeltijd krijgen tegen de Engelsen. Het duel is voor hem een afscheidswedstrijd, nadat hij na het EK in Frankrijk al stopte als international. De 31-jarige Podolski debuteerde in 2004 voor de Duitse ploeg en speelde 129 interlands.