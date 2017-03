Oranje traint zonder Robben, Dost en Lens in aanloop naar Bulgarije

Robben kampt met een lichte voetblessure en meldt zich pas dinsdagmiddag bij Oranje. De verwachting is dat de aanvaller van Bayern München zaterdag gewoon kan meedoen in Sofia. Sporting Lissabon-spits Dost heeft dinsdag vrijaf gekregen om de crematie van zijn opa bij te kunnen wonen.

Lens verblijft nog in Suriname omdat zijn vader is overleden. De aanvalleder van Fenerbahçe voegt zich woensdag bij de selectie. Kevin Strootman houdt zijn conditie op peil op de fiets maar is zaterdag ook gewoon inzetbaar.

Door de afwezigheid van het viertal stonden er dinsdagmiddag 21 spelers op het trainingsveld bij Quick Boys in Katwijk. Daley Blind werkte volgens afspraak alleen het eerste deel van de training af. De verdediger van Manchester United is net hersteld van eeen hersenschudding.

Voor verdedigers Matthijs de Ligt (Ajax) en Wesley Hoedt (Lazio), die debuteren in de selectie, was het hun eerste training bij Oranje. Dinsdagavond traint een deel van de selectie opnieuw.

Tweede plaats

Vrijdag vertrekt het Nederlands elftal naar Sofia, waar de wedstrijd tegen de Bulgaren zaterdag om 20.45 uur begint in het Natsionalen Stadion Vasil Levski. Nederland kan een zege op Bulgarije goed gebruiken om op koers te blijven voor een plek in de play-offs om een ticket voor het WK 2018 in Rusland.

Frankrijk is koploper in kwalificatiegroep A met tien punten uit vier wedstrijden. Nummer twee Nederland heeft zeven punten, net als Zweden. Bulgarije staat vierde met zes punten.

Dinsdag 28 maart oefent Oranje nog tegen Italië. Die interland wordt in de Arena gespeeld en begint ook om 20.45 uur.

