Vardy met de dood bedreigd na ontslag Ranieri

De Engels international wordt verweten het ontslag van de Italiaanse manager mede te hebben geforceerd. "Pijnlijke en valse beschuldigingen", aldus Vardy in diverse Britse media. Met 24 doelpunten had de spits vorig jaar een groot aandeel had in het winnen van de landstitel.

"Ik las een verhaal dat ik een ontmoeting had met de clubdirectie, direct na de verloren wedstrijd tegen Sevilla in de Champions League, maar toen zat ik drie uur lang bij de dopingcontrole", stelt de spits. "Als zo'n verhaal eenmaal is gepubliceerd, denken mensen meteen dat het waar is."

De bedreigingen aan zijn adres kan Vardy naar eigen zeggen wel aan, maar dat zijn vrouw en kinderen ook mikpunt zijn, vindt hij angstaanjagend. "Wanneer mensen je vrouw afsnijden terwijl ze in de auto zit met de kinderen achterin, is dat niet bepaald fijn."

Vardy benadrukt dat hij goed contact had met Ranieri. "Als er iets was, kon je altijd zijn kantoor binnenstappen. Ranieri stond open voor andere meningen. Er wordt veel onzin geschreven en wij, als spelers, kunnen daar niks aan doen."

Ontslag

Ranieri werd in februari de laan uitgestuurd bij Leicester City, negen maanden nadat hij de 'Foxes' naar een verrassend kampioenschap in de Premier League had geleid. Ranieri zou het voornamelijk met de ervaren spelers niet meer goed hebben kunnen vinden.

Onder Ranieri's opvolger Craig Shakespeare heeft Leicester vier wedstrijden op rij gewonnen. In de competitie won de ploeg drie keer en in de Champions League werden de kwartfinales bereikt door thuis Sevilla met 2-0 te verslaan.

Leicester staat momenteel vijftiende in de Premier League. Op zaterdag 1 april speelt de club thuis tegen Stoke City.