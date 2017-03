PSV'er Guardado door blessure niet inzetbaar voor Mexicaanse ploeg

Guardado (30) blijft wel bij de Mexicaanse ploeg om aan het herstel van zijn blessure te werken, meldt de bond van het Zuid-Amerikaanse land dinsdag.

Mexico speelt vrijdag thuis tegen Costa Rica en volgende week dinsdag uit tegen Trinidad en Tobago in de WK-kwalificatie.

Guardado liep zijn blessure zaterdag op in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Vitesse. Hij werd halverwege de tweede helft vervangen door Jorrit Hendrix.

Koploper

De Mexicanen liggen met vier punten uit de eerste twee pouleduels in de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiezone op schema voor een plek op het WK 2018 in Rusland. Costa Rica is met zes punten koploper.

De beste drie landen uit de poule van zes plaatsen zich voor het WK, de nummer vier speelt een play-off met een Aziatisch land.

Het is onduidelijk hoe lang Guardado uit de roulatie is en of hij wedstrijden van PSV moet missen. De eerstvolgende Eredivisiewedstrijd van de Eindhovenaren is op zaterdag 1 april uit bij Sparta Rotterdam.