Janssen is Blind dankbaar voor vertrouwen ondanks gebrek aan speeltijd

"Iedereen kent mijn situatie en dan is het mooi dat ik er weer bij ben. Ik heb het bij Oranje ook wel aardig gedaan, denk ik", zegt Janssen, die bij Oranje goed is voor vier doelpunten in tien interlands. "En het klinkt misschien raar, maar ik voel me erg sterk en goed. Alleen wil ik dat ook graag laten zien."

Bij de Spurs moet Janssen concurreren met Harry Kane, de onbetwiste nummer één voor de positie centraal in de aanval. De laatste basisplaats van Janssen in de Premier League dateert alweer van november vorig jaar.

Bij Oranje moet de oud-speler van AZ de strijd aangaan met Bas Dost, die bij Sporting Lissabon inmiddels 24 competitiedoelpunten achter zijn naam heeft staan.

Janssen zegt niet te weten of Blind voor hem of Dost kiest in de punt van de aanval. "Ik heb de bondscoach rond de jaarwisseling uitgebreid gesproken. Maar de inhoud van dat gesprek blijft tussen mij en hem. Ik weet echt niet wat hij van plan is voor de komende interlands. Dat moet ik afwachten."

Blind

Ook Daley Blind is tegen Bulgarije en Italië gewoon van de partij. De verdediger is bij Manchester United eveneens niet altijd zeker van een basisplaats. Daarnaast liep hij in de Europa League-wedstrijd tegen Rostov een hersenschudding op.

"Ik ben een kort moment 'out' geweest. Daardoor had ik tijdens de wedstrijd last van mijn hoofd en mijn zicht. Het was dus verstandig om van het veld te stappen."

Door de kwetsuur miste Blind afgelopen weekend al de competitiewedstrijd tegen Middlesbrough (1-3 winst). "Die wedstrijd kwam net te vroeg. Ik heb drie dagen rust gehad en voel me nu een stuk beter."

