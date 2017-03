Hoedt vindt dat tijd rijp was voor plek in Oranje-selectie

"Ik denk dat ik dit zelf heb afgedwongen", zei Hoedt bij aankomst bij het hotel van Oranje voor de camera van NUsport. "Maar ik weet niet precies wat de doorslag heeft gegeven waarom ik er nu bij ben, dat moet de bondscoach me nog vertellen. Misschien was de tijd nu wel rijp voor mij."

De 23-jarige Hoedt ziet zijn plek in de Oranje-selectie als teken dat hij op de goede weg is bij Lazio, waar hij anderhalf jaar geleden tekende. De Noord-Hollander, die overkwam van AZ, is dit seizoen uitgegroeid tot basisspeler bij de Italiaanse club.

"Ik heb inmiddels 52 wedstrijden gespeeld in Italië en ben een totaal andere speler én een totaal ander mens geworden. Of ik nu een echte Italiaanse verdediger ben? Niet echt, ik heb mijn opbouwende kwaliteiten en die moet ik zeker niet afleren. Maar ik ben wel een betere verdediger geworden, dat zeker."

Terpstra

Opvallend was dat Hoedt bij aankomst in Noordwijk gefeliciteerd werd door voormalig staatsecretaris Erica Terpstra, die toevallig voor een andere bijeenkomst in Hotel Huis ter Duin moest zijn.

"Dat was apart, maar wel heel leuk", zei Hoedt, die bij Oranje ook een ploeggenoot van Lazio treft. Stefan de Vrij, waarmee hij bij de Romeinen centraal achterin staat, is na anderhalf jaar vol blessureleed terug in de selectie van bondscoach Danny Blind.

"Stefan zei dat ik vooral moest gaan genieten hier bij Oranje. En wie weet staan we hier ook samen achterin. Maar dat is aan anderen. Ik ga in ieder geval mijn best doen."

Mogelijk maakt Hoedt zijn debuut tegen het land waar hij als clubspeler actief is. Volgende week dinsdag oefent Oranje in de Arena tegen Italië, nadat zaterdag Bulgarije de tegenstander is in de WK-kwalificatie. "Het zou leuk zijn. Ik ken de Italiaanse spitsen in iedere geval goed. Vorige week heb ik nog tegen Andrea Belotti van Torino gespeeld. Dat moet voor ons geen probleem zijn."

