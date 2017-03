Oranje-debutant De Ligt beseft nog niet hoe snel het met hem gaat

"Het gaat heel snel, maar tijd om daar over na te denken ontbreekt", zei De Ligt bij aankomst bij het hotel van Oranje in Noordwijk voor de camera van NUsport. "Het besef wat er nu allemaal gebeurt zal daarom pas na het seizoen komen."

Zenuwen zijn er ook niet bij de Ligt, die pas zeven Eredivisiewedstrijden speelde voor Ajax. "Ik heb prima geslapen en voel nu ook niet echt spanning, al is dit natuurlijk wel het grote Oranje. Dat ik tegen Excelsior in de fout ging is wel een klein smetje. Maar het heeft geen zin meer om daarover te piekeren."

"Het voelt vooral geweldig dat ik me nu hier kan laten zien. Ik denk dat ik veel kan opsteken van de andere spelers en het zou mooi zijn als ik mijn debuut kan maken. Maar dat zien we aan het eind van de week wel."

Als het tegen Bulgarije of Italië daadwerkelijk tot een debuut komt dan is De Ligt de jongste naoorlogse international, maar daar is de verdediger niet mee bezig.

"Als ik eerlijk ben dan zeggen dat soort statistieken mij niet zoveel. Ik wil me hier gewoon laten zien en dan maakt leeftijd niet veel uit. Maar ik heb wel met Ajax-ploeggenoten Kenny Tete en Davy Klaassen gesproken over hoe het er bij Oranje aan toe gaat. Ik ben benieuwd of het in de praktijk ook zo werkt."

De WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Bulgarije begint zaterdag om 20.45 uur in Sofia. Vier dagen later, op dinsdag, is in de Arena de oefeninterland tegen Italië.

