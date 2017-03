Robben en Lens melden zich later bij Nederlands elftal

Robben heeft wat last van een voet. De aanvaller van Bayern München meldt zich daardoor pas dinsdag bij de selectie van bondscoach Danny Blind.

Jeremain Lens komt nog een dag later. De vleugelspits van Fenerbahçe zit in Suriname vanwege het overlijden van zijn vader.

Robben werd zondag in de slotfase van het competitieduel met Borussia Mönchengladbach naar de kant gehaald. De aanvaller was daar zichtbaar niet over te spreken.

Oranje speelt op 25 maart in Sofia de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Vier dagen later staat een oefeninterland tegen Italië op het programma. Dat duel wordt in Amsterdam gespeeld.

De Vrij

De kans is groot dat Robben alleen het eerste duel met Bulgarije speelt. Datzelfde geldt voor Stefan de Vrij, die na anderhalf jaar afwezigheid terug is bij Oranje.

"Er liggen geen afspraken, maar ik houd wel in mijn achterhoofd dat het in sommige gevallen verstandig kan zijn", zei de bondscoach daar eerder over.

Blind nam verdedigers Matthijs de Ligt (Ajax) en Wesley Hoedt (Lazio) voor het eerst op in de selectie. Beide spelers kunnen hun debuut maken.

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie