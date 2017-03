Guardiola noemt remise 'een van de meest speciale dagen uit mijn leven'

"Ik ben zo trots", zei de 46-jarige Guardiola net het gelijkspel in het Etihad Stadium. "Dit was een van de meest speciale dagen uit mijn leven."

City speelde vier dagen na de pijnlijke uitschakeling in de achtste finales van de Champions League door een 3-1 nederlaag tegen AS Monaco een wedstrijd op zeer hoog niveau tegen Liverpool.

De eindstand had gezien het aantal kansen ook 3-3 of 4-4 keer kunnen zijn, maar alleen Liverpool-verdediger James Milner (penalty) en City-spits Sergio Aguero wisten te scoren.

De blijdschap van Guardiola zat vooral in het feit dat zijn ploeg goed reageerde na de midweekse deceptie in Monaco. "We hebben twee heel zware dagen gehad nadat we uitgeschakeld waren in de Champions League. We waren verdrietig."

"Liverpool had de hele week om zich voor te bereiden op dit duel en vecht altijd tot het einde. Daarom ben ik zo blij. Meer dan ooit wil ik deze club helpen om de volgende stap te zetten in de komende jaren, als ze bereid zijn om aan mij vast te houden", aldus Guardiola, die nog een contract heeft tot medio 2019 in Manchester.

Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp, die Georginio Wijnaldum negentig minuten liet staan in de topper, kon wel lachen om de teksten van zijn collega. "Guardiola is Spaans. Spaanse mensen zijn wat emotioneler dan Duitsers", grapte de Duitse trainer.

Klopp kon leven met het gelijkspel in Manchester. "Ieder team in de hele wereld is tevreden met een punt in een uitwedstrijd tegen Manchester City."

"Er waren wat momenten dat we hun geweldige kwaliteiten niet goed konden verdedigen, maar we hadden deze wedstrijd ook kunnen winnen omdat we hun keeper (Willy Caballero, red.) tot een paar geweldige reddingen dwongen."

Manchester City en Liverpool schoten op de ranglijst allebei niet heel veel op met de puntendeling. De 'Citizens' staan derde met 57 punten, terwijl Liverpool de nummer vier is met 56 punten. Koploper Chelsea (69 punten) is ver uit beeld, terwijl Tottenham Hotspur tweede staat met 59 punten.

