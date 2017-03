Mourinho verkiest Europa League boven topklassering in Engeland

"Als ik mag kiezen, dan liever de Europa League dan een plek bij de beste vier. Het levert ons in beide gevallen een plek op in de Champions League voor volgend seizoen, maar de Europa League winnen is prestige, het gaat om een trofee", aldus de 54-jarige Portugees.

"Als we de Europa League winnen, hebben we volgend seizoen met de Europese Super Cup kans op een extra prijs", stipte Mourinho een ander voordeel aan.

Manchester steeg zondag dankzij een 1-3 zege bij Middlesbrough naar de vijfde plek in de Premier League, maar ligt nog altijd vier punten achter nummer vier Liverpool.

Strijden

"Natuurlijk zullen we ons best doen om ook top vier te eindigen, maar Chelsea, Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal en Manchester City zijn al uitgespeeld in Europa", zei Mourinho. "Zij hebben slechts één wedstrijd per week en zijn dus licht in het voordeel."

"Maar we zullen dit seizoen tot het einde blijven strijden, net als we deden tegen Middlesbrough." In die wedstrijd behoorde Daley Blind niet tot de wedstrijdselectie. Timothy Fosu-Mensah bleef op de bank.

Eerder dit seizoen won United het Community Shield (de Engelse Super Cup) en de League Cup.

United treft Anderlecht in de kwartfinales van de Europa League. Op 13 april staat de eerste wedstrijd in Brussel op het programma, een week later is de return op Old Trafford.

