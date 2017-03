Robben doet met Bayern München uitstekende zaken in titelstrijd

Voetbal

Voetbal AZ overklast ADO Den Haag, PEC verslaat Go Ahead in IJsselderby AZ heeft zondagmiddag voor het eerst sinds 12 februari weer een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De Alkmaarders waren in het AFAS Stadion veel te sterk voor ADO Den Haag: 4-0. Eerder op zondag won PEC Zwolle in Deventer de IJsselderby van Go Ahead Eagles.