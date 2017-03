Barcelona maakt geen fout tegen tien man van Valencia

Valencia speelde lang met tien man. Eliaquim Mangala werd op slag van rust met rood van het veld gestuurd wegens het neerhalen van de doorgebroken Luis Suarez.

De drie punten zijn voor Barcelona broodnodig in de strijd om het Spaanse kampioenschap. Real Madrid heeft twee punten meer, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

Suarez speelde een belangrijke rol bij de thuisclub. De Uruguayaanse aanvaller maakte, na een snel genomen ingooi van Neymar, in de 35e minuut gelijk.

Barcelona was zes minuten eerder op achterstand gekomen door een fraaie kopbal van Mangala. Die verdediger van Valencia moest kort voor rust met een rode kaart het veld verlaten, nadat hij Suarez in het zestienmetergebied aan zijn shirt had vastgehouden.

Messi benutte de strafschop, maar het tiental van Valencia sloeg in de blessuretijd van de eerste helft terug. Uitgerekend de door Barcelona aan Valencia verhuurde Munir El Haddadi zorgde voor de 2-2.

Messi stelde aan het begin van de tweede helft orde op zaken. Met een uithaal van dichtbij trof hij voor de tweede keer doel. In de slotfase bepaalde André Gomes de eindstand op 4-2.

Messi kreeg kort daarvoor een gele kaart en is geschorst voor de volgende wedstrijd tegen Granada, maar tijdens de ontknoping van de competitie gewoon weer van de partij.

Atletico

Atletico Madrid boekte een belangrijke 3-1 thuiszege op Sevilla. De ploeg van coach Diego Simeone kwam kort voor rust op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Diego Godin. De verdediger kopte raak uit een vrije trap van Antoine Griezmann.

Na een uur spelen gooide Griezmann de wedstrijd in het slot door een vrije trap van bijna 25 meter fraai in de kruising te knallen. Ruim tien minuten voor tijd tekende Koke voor de derde treffer. Hij schoof de bal in een leeg doel, nadat de defensie van Sevilla een voorzet niet kon wegwerken.

Correa deed kort voor tijd iets terug voor Sevilla, door alleen voor doelman Jan Oblak te scoren.

Na 28 duels bezet Sevilla nog altijd de derde plaats in de Primera Division. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt acht punten. Atletico nadert Sevilla tot op twee punten op de ranglijst.

Bayern

Bayern München kwam weer een stap dichter bij de de titel in Duitsland. Uit bij Borussia Mönchengladbach won de ploeg van Arjen Robben met 0-1.

Thomas Müller nam in de 63e minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening. De aanvaller werd door Thiago Alcántara vrij voor doelman Yann Sommer gezet en faalde niet.

Het betekende voor Müller pas zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen. De 27-jarige Duitser speelde in Borussia-Park zijn 250e officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Bayern.

Arjen Robben begon tegen Borussia Mönchengladbach in de basis en werd vijf minuten voor tijd tot zijn eigen ongenoegen naar de kant gehaald door trainer Carlo Ancelotti.

Door de nipte overwinning vergrootte Bayern het gat met runner-up RB Leipzig tot dertien punten. De verrassing van het seizoen ging zaterdag hard onderuit bij Werder Bremen (3-0).

Schalke 04

Schalke 04, tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Europa League, won zondag met 0-1 op bezoek bij FSV Mainz. Sead Kolasinac zorgde vijf minuten na rust voor de enige treffer in de Opel Arena.

Het elftal van trainer Markus Weinzierl, die Klaas-Jan Huntelaar zondag de gehele wedstrijd op de reservebank hield, steeg dankzij de zege naar de negende plaats.

De eerste wedstrijd tussen Ajax en Schalke is donderdag 13 april in de Arena. De return in Gelsenkirchen volgt een week later.

