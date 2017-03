Bosz vindt dat Ajax puntenverlies volledig aan zichzelf te wijten heeft

"We hebben dit puntenverlies geheel aan onszelf te wijten. We waren gewoon niet goed genoeg om aanspraak te maken op de zege", begon Bosz zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"Alles wat met voetbal te maken heeft ging fout. De passing was dramatisch, waardoor we niet ons eigen spel konden spelen."

Symptomatisch voor het spel van Ajax was de treffer die de Amsterdammers in de 26e minuut moesten incasseren. Matthijs de Ligt leverde de bal zomaar in bij Mike van Duinen, die zijn schot via de benen van Kenny Tete achter de kansloze André Onana zag belanden.

Doordrongen

Ajax kwam binnen zes minuten via Justin Kluivert terug tot 1-1, maar na rust slaagde de equipe van Bosz er nauwelijks in kansen te creëren en was Excelsior zelfs het dichtst bij de overwinning, ware het niet dat Onana in de slotfase een katachtige redding in huis had op een inzet van Hicham Faik.

"Alle spelers waren er van doordrongen dat er vandaag gewonnen diende te worden", stelde Bosz. "Daar lag het niet aan."

De oefenmeester greep in de rust nog wel in door de matig spelende Davinson Sanchez te wisselen. "Het was duidelijk te zien dat Davinson van achteruit moeite had met de passing. Dan kan je hem laten staan, maar dat wilde ik die jongen en onszelf niet aan doen."

Blunder

Bosz was ook duidelijk over de blunder van de pas 17-jarige De Ligt. "Dat mag niet gebeuren, maar het overkomt ons allemaal wel een keer en vandaag was dat bij hem het geval. Hij weet zelf ook wel dat hij dat niet mag doen. Hier wordt hij een grote jongen van."

De hoofdrolspeler zelf toonde zich inderdaad schuldbewust. "Ik weet niet hoe het kwam. Het was in elk geval een slecht moment."

De Ligt, die vrijdag voor de eerste keer werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, probeerde de fout van zich af te spelen en was vlak voor rust dicht bij de 1-2, maar zijn kopbal werd knap gekeerd door Warner Hahn. "Natuurlijk is het klote. Je kunt er in blijven hangen, maar je moet door. Ik heb daarna geprobeerd zo goed mogelijk door te gaan en het beste eruit te halen."

Door de teleurstellende remise heeft Ajax met nog zeven speelrondes voor de boeg zes punten achterstand op koploper Feyenoord. De Ligt is dan ook van mening dat de Amsterdammers voorlopig niet over het kampioenschap hoeven na te denken. "Als we spelen zoals vandaag, dan kunnen we beter niet over de titel praten. Het wordt een lastige opgave."