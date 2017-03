AZ overklast ADO Den Haag, PEC verslaat Go Ahead in IJsselderby

AZ leidde bij rust al met 3-0 tegen ADO, de nummer zeventien van de Eredivisie. Dabney dos Santos had in het eerste kwartier al twee keer gescoord en Joris van Overeem deed na 34 minuten nog een duit in het zakje.

Ook in de tweede helft domineerde AZ en moest ADO tegenhouden. Een kwartier na rust kon Fred Friday van dichtbij binnenwerken na goed voorbereidend werk van Alireza Jahanbakhsh: 4-0.

Door de gemakkelijke zege neemt AZ de vijfde plek in de Eredivisie weer over van FC Twente. De ploeg van trainer John van den Brom heeft nu 41 punten. ADO blijft steken op 22 punten, twee meer dan hekkensluiter Go Ahead Eagles.

Voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk is het de eerste nederlaag sinds 19 februari, toen het in eigen huis verloor van Feyenoord. Na die wedstrijd speelde ADO gelijk tegen FC Twente en FC Utrecht (beiden 1-1) en won het van NEC.

Dos Santos

ADO was desalniettemin de underdog tegen AZ en het bleek al snel waarom, want na een kwartier was de wedstrijd al zo goed als beslist. Nadat Dos Santos na zeven minuten voor de openingstreffer had getekend, zorgde de aanvaller zes minuten later na een mooie aanval voor de 2-0.

AZ overklaste ADO en ging op zoek naar de derde treffer. Het leverde kansen op voor Derrick Luckassen en Jahanbakhsh, maar de 3-0 en tevens het mooiste doelpunt van de wedstrijd viel pas na 34 minuten. Van Overeem verschalkte doelman Robert Zwinkels met een stift.

Na rust was het spelbeeld niet veel anders. AZ domineerde, al speelde het in een iets lager tempo dan in de eerste helft. Na mogelijkheden voor Dos Santos en Jahanbakhsh was het Friday die na 60 minuten de 4-0 aantekende. De aanvaller stond op de goede plek om de bal van dichtbij in het dak van het doel te werken.

In het resterende gedeelte van de wedstrijd nam AZ gas terug en kwam ADO bij vlagen gevaarlijk voor het doel van Tim Krul, maar de bezoekers uit de Hofstad slaagden er niet meer in de eretreffer te maken.

IJsselderby

Eerder op zondag won PEC Zwolle de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Ron Jans maakte het verschil in de slotfase en zegevierde met 1-3 in Deventer.

Go Ahead genoot na drie minuten al een 1-0 voorsprong. Pedro Chirivella stond op de juiste plek om een fraaie voorzet van Elvis Manu binnen te werken. PEC Zwolle was niet lang van slag, want de 'Blauwvingers' trokken twee minuten later de stand gelijk. Queensy Menig omspeelde doelman Theo Zwarthoed en schoot uit een moeilijke hoek raak.

Na rust waren de beste kansen voor PEC Zwolle, dat in de laatste tien minuten de zege afdwong. Django Warmerdam schoot na 83 minuten de 1-2 binnen en Bram van Polen verzilverde vijf minuten later een strafschop: 1-3.

Voor hekkensluiter Go Ahead is het al de vijfde wedstrijd op rij zonder zege. De ploeg van trainer Hans de Koning blijft op de laatste plaats staan met twintig punten. PEC Zwolle heeft er tien meer en bezet nu de elfde plek.

Beginfase

De beginfase in de Adelaarshorst beloofde veel goeds voor de beladen derby. Na drie minuten stond Go Ahead al op voorsprong en dat had de thuisploeg voor een groot deel te danken aan Manu. De aanvaller gaf een prachtige pass op Chirivella, die van dichtbij kon binnenwerken.

PEC Zwolle richtte zich na de vroege domper razendsnel op. Nicolai Brock-Madsen legde de bal klaar voor Menig, die Zwarthoed omspeelde en de bal vanaf een lastige hoek alsnog in het doel wist te werken.

Het resterende gedeelte van de eerste helft was iets minder attractief. De beste kansen waren voor Go Ahead, maar schoten van Jarchinio Antonia (redding) en Daniel Crowley (over) leverden geen treffer op.

In de tweede helft was het Zwarthoed die Go Ahead lange tijd op de been hield. Menig zag zijn stift in de handen van de doelman belanden, terwijl ook Saymak op Zwarthoed stuitte. Go Ahead was vooral gevaarlijk uit afstandsschoten, maar de pogingen van Crowley en Sam Hendriks misten precisie.

PEC Zwolle was de betere ploeg en kreeg in de slotfase alsnog loon naar werken. Warmerdam kreeg de bal van Symak aan de linkerkant en werkte de bal laag in de verre hoek. Enkele minuten later verzilverde Van Polen een strafschop, waarmee de aanvoerder de IJsselderby definitief in het voordeel van zijn ploeg beslechtte.

