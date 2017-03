Vilhena vindt dat Feyenoord verdiend wint in Heerenveen

"Daar ben ik natuurlijk heel blij mee, maar het belangrijkst is dat we als team voor de drie punten hebben gevochten", zegt de middenvelder op de website van zijn club.

Eerder deze week ging Feyenoord in beroep tegen de schorsing van drie duels voor de middenvelder, die in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Sparta tegenstander Mathias Pogba met de elleboog raakte.

Omdat de beroepszaak pas op 29 maart dient, kon Vilhena zondag gewoon meedoen in Heerenveen. Net als veel van zijn ploeggenoten speelde de 22-jarige linkspoot voor rust ondermaats.

"In de eerste helft speelden we te veel de lange bal, in de tweede helft hebben we laten zien wat we echt in huis hebben", aldus Vilhena. In de 70e minuut stelde hij met een hard schot in de verre hoek de Rotterdamse zege veilig.

"In de kleedkamer zeiden tegen we elkaar: we moeten gaan voetballen, dát is waar we goed in zijn. Dat hebben we gedaan en doordat we ook beter in de duels kwamen, kwamen we ook beter in de wedstrijd. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen."

Kuijt

Bij afwezigheid van Eljero Elia stond Dirk Kuijt opnieuw in de basis bij de koploper. "De eerste helft was niet goed", erkende de aanvoerder. "We kwamen 1-0 achter op een lastig bespeelbaar veld, maar na rust hebben we de tegenstander opgevreten. We knokten onszelf terug in de wedstrijd, waren scherp in de duels."

"Zoals we in de tweede helft speelden, dát is het team dat we willen zien. We hebben echt karakter getoond en laten zien dat we niet alleen fysiek maar ook mentaal sterk zijn."

Over twee weken staat de Klassieker in Amsterdam op het programma. "Dit geeft een heerlijk gevoel, zeker met het oog op de volgende wedstrijd, uit tegen Ajax", zegt Kuijt. "Ik hoop dat we de interlandperiode goed doorkomen en dat de jongens met blessures fit raken, zodat we met een zo fit mogelijke selectie de Klassieker kunnen spelen."

