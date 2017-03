Wijnaldum houdt City met Liverpool op gelijkspel, thuiszege Spurs

City heeft door het puntenverlies een achterstand van twee punten op Tottenham, dat tweede staat. Koploper Chelsea heeft een voorsprong van tien punten op de naaste belager.

Liverpool is ook nog volledig in de race voor de Champions League-tickets. De ploeg van Wijnaldum staat vierde, één puntje achter City. De 'Reds' hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de ploegen die boven hen staan.

Liverpool kwam in het Etihad Stadium zes minuten na rust op voorsprong uit een penalty. James Milner schoot raak vanaf de stip nadat Gaël Clichy zich had vergrepen aan Roberto Firmino. Voor de oud-speler van City was het al zijn zevende benutte strafschop van het seizoen.

Genoeg voor drie punten was het doelpunt van Milner niet. Twintig minuten voor tijd liep Sergio Agüero de bal simpel binnen na een prima assist van Kevin De Bruyne.

In de slotfase kregen beide ploegen nog goede kansen op de winst. De Bruyne raakte namens City de paal, aan de andere kant maaide Adam Lallana oog in oog met doelman Willy Caballero half over de bal heen.

Tottenham

Tottenham kwam tegen Southampton na veertien minuten door een goal van Christian Eriksen op voorsprong. Na 33 minuten maakte Dele Alli er vanaf de strafschopstip 2-0 van.

James Ward-Prowse bracht met de aansluitingstreffer in de 52e minuut de spanning terug, maar Tottenham liet de tiende thuiszege op rij niet meer door de vingers glippen.

Janssen stond ondanks de blessure van spits Harry Kane niet in de basis en mocht pas vier minuten voor tijd invallen. De international van Oranje was nog wel dicht bij de 3-1, maar Southampton-keeper Fraser Foster keerde het schot in de korte hoek.

Bij Southampton behoorde Jordy Clasie niet eens tot de wedstrijdselectie. Virgil van Dijk ontbrak door een blessure.

Met 59 punten uit 28 wedstrijden houden de Spurs nog enigszins de druk op Chelsea. De koploper won zaterdag met 1-2 bij Stoke City en kwam daardoor op 69 punten, met nog tien wedstrijden te spelen,

United

Manchester United, dat donderdag ten koste van FK Rostov de kwartfinales van de Europa League bereikte, maakte geen fout bij Middlesbrough: 1-3.

De ploeg van trainer José Mourinho kwam na een halfuur op voorsprong in het Riverside Stadium. Marouane Fellaini kopte een voorzet van Ashley Young binnen.

Na 62 minuten leek Jesse Lingard het duel op slot te gooien door de 0-2 aan te tekenen, maar Middlesbrough kwam nog terug in de wedstrijd. Het doelpunt van Rudy Gestede na 77 minuten bleek echter slechts een eretreffer.

Victor Valdes, die in het seizoen 2015/2016 onder contract stond bij United, leidde namelijk in blessuretijd met een grote blunder de 1-3 in. De 35-jarige Spanjaard gleed uit bij een poging om de bal weg te schieten, waarna Antonio Valencia oppikte en met de bal het doel in wandelde.

Vijfde plaats

Bij Middlesbrough, dat deze week manager Aitor Karanka ontsloeg, speelde De Roon de hele wedstrijd. Timothy Fosu-Mensah zat het hele duel op de bank bij Manchester United, terwijl Daley Blind niet eens deel uitmaakte van de selectie. Ook Zlatan Ibrahimovic (geschorst) en Paul Pogba (geblesseerd) ontbraken tegen Middlesbrough.

Manchester United, dat al achttien competitiewedstrijden op rij ongeslagen is, stijgt door de nipte zege naar de vijfde plaats in de Premier League met 52 punten. Arsenal, dat zaterdag met 3-1 verloor van West Bromwich Albion, heeft twee punten minder.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League