Manchester United te sterk voor De Roon en Middlesbrough

Voetbal

Voetbal Mertens scoort fraai en mist penalty voor winnend Napoli Dries Mertens heeft zondag een hoofdrol opgeëist bij Napoli in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Empoli (2-3). De 29-jarige Belg miste een strafschop, maar was even later met een doelpunt alsnog belangrijk voor zijn ploeg.