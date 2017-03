Vilhena bezorgt Feyenoord zwaarbevochten zege op Heerenveen

Feyenoord kwam voor rust nog wel op achterstand door een benutte strafschop van Reza Ghoochanejhad, maar na rust stelden Nicolai Jörgensen en Tonny Vilhena de Rotterdamse zege veilig.

Daardoor vergrootte Feyenoord het gat met runner-up Ajax tot zeven punten. De Amsterdammers gaan later op zondag nog wel op bezoek bij Excelsior.

Feyenoord weet nu al zeker dat het ook na de komende topper tegen Ajax, op 2 april, nog de koppositie in handen heeft.

Nummer drie PSV, dat zaterdag Vitesse met 1-0 opzij zette, moet liefst acht punten goedmaken op de lijstaanvoerder.

Kansloos

Feyenoord had in de eerste helft haar handen vol aan Heerenveen, dat vorige week nog kansloos onderuit ging tegen Excelsior (4-1), maar zondag een stuk sterker voor de dag kwam.

De Rotterdammers ontsnapten al in de tiende minuut aan de 1-0. De van een blessure teruggekeerde keeper Brad Jones tastte mis bij een voorzet van Stefano Marzo, maar zag tot zijn opluchting dat de kopbal van Pelle van Amersfoort het doel miste.

Eenzelfde scenario voltrok zich vier minuten later. Dit keer schatte Jones een lange bal van Yuki Kobayashi verkeerd in, maar het lukte ook Luciano Slagveer niet om de fout van de Australiër af te straffen.

De 1-0 kon echter niet uitblijven en die viel dan ook in de achttiende minuut. Miquel Nelom, de vervanger van de geblesseerde Terence Kongolo, haalde Ghoochannejhad binnen het strafschopgebied naar de grond, waarna de spits van Heerenveen zelf achter de bal ging staan en Jones de verkeerde hoek in stuurde: 1-0.

Heerenveen was ook daarna de bovenliggende partij en had eigenlijk nog voor rust de score moeten verdubbelen. Van Amersfoort kon in de 26e minuut net niet profiteren van een te korte terugspeelbal van Eric Botteghin en in de 38e minuut had Jones een knap antwoord op een droge schuiver van Lucas Bijker.

Kansen

Feyenoord kon er in het eerste bedrijf alleen een kopbal van Kuijt (net naast) tegenover stellen, maar na de pauze waren de rollen omgedraaid en waren de bezoekers de baas op het veld.

Er volgden ook al snel kansen voor de Rotterdammers. Botteghin had in de 53e minuut de gelijkmaker op zijn hoofd, maar hij stuitte van dichtbij op doelman Erwin Mulder, die zich ook een sta-in-de-weg toonde bij een afstandsschot van Vilhena.

In de 56e minuut werd Mulder wel voor de eerste geklopt. De bal kwam uit de kluts voor de voeten van Jörgensen, voor wie het een koud kunstje was om van dichtbij binnen te tikken: 1-1.

Heerenveen was even helemaal de weg kwijt, waardoor de mogelijkheden zich bleven opstapelen voor Feyenoord. Dat leverde twintig minuten voor tijd de 1-2 op. Vilhena nam een fraaie pass van Steven Berghuis met zijn hoofd mee en verschalkte Mulder met een schitterende drop-kick in de verre hoek.

Feyenoord leek daarmee de drie punten in de tas te hebben, maar Heerenveen dook in de slotfase nog tot twee keer toe gevaarlijk op voor het doel van Jones, die zijn elftal op de been hield bij pogingen van Slagveer en Sam Larsson. Aan de andere kant faalde Jörgensen oog in oog met Mulder, maar die misser kwam Feyenoord niet duur te staan.

