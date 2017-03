Assist Hateboer bij debuut voor Atalanta, Mertens helpt Napoli aan zege

De 23-jarige Hateboer kwam in de winterstop over van FC Groningen, maar moest tot zondag wachten op zijn debuut. In het 3-5-2 systeem van de Italiaanse subtopper bestreek hij de rechterflank.

In de dertiende minuut stelde Hateboer aanvoerder Alejandro Gomez in staat de score te openen. Een harde en lage voorzet van de rechterkant van Hateboer werd door de Argentijn binnengeschoten.

In de tweede helft fungeerde Gomez als aangever bij de 2-0 van Alberto Grassi. In blessuretijd tekende Gomez voor de derde treffer van Atalanta, dat door de zege naar de zesde plaats in de Serie A klimt. Pescara is hekkensluiter.

Juventus

Koploper Juventus won zondag met 0-1 bij Sampdoria. Juan Cuadrado tekende al vroeg voor de enige treffer van de wedstrijd. De 'Oude Dame', die afgelopen week ten koste van FC Porto de kwartfinales van de Champions League bereikte, staat na 29 duels tien punten voor op naaste achtervolger Napoli.

De ploeg uit Napels won mede door Dries Mertens de uitwedstrijd tegen laagvlieger Empoli (2-3). De 29-jarige Belg miste een strafschop, maar was even later met een doelpunt alsnog belangrijk voor zijn ploeg.

Mertens kon na zeven minuten al de openingstreffer aantekenen in Stadio Carlo Castellani toen de scheidsrechter naar de stip wees. De aanvaller zag zijn inzet echter gekeerd worden door Empoli-doelman Lukasz Skorupski.

Mertens had slechts iets meer dan een kwartier nodig om zijn fout goed te maken. De oud-PSV'er schoot een vrije trap op onberispelijke wijze in de kruising. Na negentien minuten had Lorenzo Insigne al voor de 0-1 gezorgd.

De Italiaan haalde na 38 minuten definitief alle spanning uit de wedstrijd toen Napoli opnieuw een penalty kreeg. Insigne maakte niet dezelfde fout als Mertens en liet Skorupski dit keer kansloos vanaf elf meter: 0-3. In de laatste tien minuten kwam Empoli nog terug tot 2-3, maar Napoli stelde de zege veilig.

Lazio

Lazio kwam met Stefan de Vrij en Wesley Hoedt in de basis niet verder dan 0-0 op bezoek bij Cagliari. De Vrij liep in de slotfase tegen een gele kaart aan.

Beide verdedigers melden zich maandag bij Oranje. Hoedt hoopt in de komende interlands tegen Bulgarije en Italië zijn debuut te maken.

Lazio staat vierde in de Serie A, met zestien punten minder dan Juventus.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A

AS Monaco

In de Franse Ligue 1 maakte AS Monaco, enkele dagen na het uitschakelen van Manchester City in de achtste finales van de Champions League, geen fout tegen SM Caen: 3-0.

Kylian Mbappé kwam twee keer tot scoren. De andere treffer van de bezoekers kwam op naam van Fabinho.

AS Monaco, dat al 87 keer scoorde in de Franse competitie, staat nu zes punten los van nummer twee Paris Saint-Germain. De titelhouder speelt zondagavond thuis tegen Olympique Marseille.

Nummer drie OGC Nice kijkt tegen een achterstand van zeven punten aan op Monaco door een gelijkspel tegen FC Nantes (1-1).

Bekijk de uitslagen en de stand in de Ligue 1

Schalke 04

Schalke 04, tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Europa League, won met 0-1 op bezoek bij FSV Mainz. Sead Kolasinac zorgde vijf minuten na rust voor de enige treffer in de Opel Arena.

Klaas-Jan Huntelaar zat wel bij de selectie van Schalke 04, maar bleef het hele duel op de bank. De ploeg uit Gelsenkirchen voegde zich donderdag ten koste van Borussia Mönchengladbach bij de laatste acht in de Europa League.

In de Bundesliga heeft Schalke 04 nu 33 punten, waarmee het in ieder geval Bayer Leverkusen passeert op de ranglijst. Borussia Mönchengladbach heeft een punt minder, maar komt later op zondag (17.30 uur) nog in eigen huis in actie tegen Bayern München en kan zodoende de negende plek heroveren.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Bundesliga