Ajacied De Jong vervangt Bazoer in selectie Jong Oranje

Bazoer heeft zich afgemeld met een blessure, al twijfelde de middenvelder sowieso al om zich voor de komende duels beschikbaar te stellen. Hij heeft de laatste weken juist een basisplek veroverd bij de door Andries Jonker gecoachte Bundesligaclub.

"Riechedly is erg aan het twijfelen", vertelde bondscoach Art Langeler van Jong Oranje zondag bij De Tafel van Kees. "Ik heb hem tijd gegeven om daarover na te denken. Maar het zou me niet verbazen als hij niet mee zal doen."

Jong Oranje wist zich niet te kwalificeren voor het EK onder-21 komende zomer in Polen en speelt zodoende voorlopig geen belangrijke wedstrijden. Bazoer, die al zes keer in actie kwam bij het 'grote' Oranje, ziet de meerwaarde niet in om met Jong Oranje vriendschappelijke interlands te spelen.

Consequenties

Langeler kan enigszins begrijpen waar de twijfels van Bazoer vandaan komen, maar waarschuwt de oud-Ajacied. "Een afzegging kan consequenties hebben. Als Bazoer straks weer op de bank zit bij Wolfsburg, dan betekent het niet dat ik weer snel voor hem ga kiezen."

"Je moet altijd graag voor Jong Oranje willen uitkomen, niet als het alleen jou goed uitkomt. Als een speler niet wil of niet kan, dan gaan we verder met jongens die wel heel graag willen", aldus Langeler.

Jong Oranje speelt op 24 maart tegen Finland en neemt het drie dagen later op tegen Oostenrijk. De vriendschappelijke interlands worden gespeeld in het Spaanse Murcia.

