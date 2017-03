Cocu sprak PSV'ers in rust aan op 'ondermaatse' helft tegen Vitesse

"Ik vond de eerste helft een ondermaatse prestatie van het hele team. Dat heb ik ook aangegeven in de rust", aldus Cocu na de wedstrijd tegen de Arnhemmers.

PSV kreeg voor rust via Luuk de Jong, Siem de Jong en Davy Pröpper een paar kleine kansjes, maar veel was er niet te genieten voor de fans in het Philips Stadion.

"Het middenveld en de hele voorhoede leed in de eerste helft zoveel balverlies, we kwamen nauwelijks aan voetballen toe", analyseerde Cocu.

"Ik miste bij een aantal spelers ook een dosis agressiviteit. De uitstraling dat wij de wedstrijd wilden winnen. Als je niet je beste voetbal speelt, moet je dat compenseren met teamgeest. In dat opzicht heeft het team in de tweede helft goed gereageerd."

Ingestudeerd

PSV begon overtuigender aan de tweede 45 minuten en dat leverde al snel een treffer op. Siem de Jong maakte uit een hoekschop zijn vierde goal in de laatste drie wedstrijden.

"We hebben getraind op deze ingestudeerde corner", zei Cocu over de 1-0. "De spelers denken er zelf ook over mee. Het is mooi dat we zo vaak scoren uit hoekschoppen."

De trainer blijft met zijn ploeg in het spoor van nummer twee Ajax en koploper Feyenoord, die zondag nog in actie komen. Het verschil met de Amsterdammers is nu één punt, terwijl de Rotterdammers voorlopig een voorsprong van vijf punten hebben

"We moeten afwachten of Ajax of Feyenoord punten gaat morsen", stelde Cocu. "Wij hebben gedaan wat we moeten doen. Het was een zwaarbevochten maar uiteindelijk wel verdiende zege."

Oranje

Cocu sprak op de persconferentie na de wedstrijd tegen Vitesse zijn verbazing uit over het feit dat met doelman Jeroen Zoet slechts één speler van PSV de komende interlandperiode deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal, zonder bondscoach Danny Blind af te vallen.

"Ik maak de keuzes niet. De keuzes worden gemaakt door de coaches daar, en niet door mij'', aldus Cocu. "We willen natuurlijk graag dat zoveel mogelijk PSV'ers worden uitgenodigd voor interlands. Voor Oranje, maar ook voor Jong Oranje en andere landen.''

Onder anderen Luuk de Jong, Davy Pröpper en Bart Ramselaar zaten eerder wel bij Oranje, maar zitten niet bij de groep voor de komende duels met Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (vriendschappelijk).

"De waan van de dag, die heerst daar ook in", stelde Siem de Jong. "En Feyenoord draait natuurlijk een goed seizoen. En wij hebben geen Nederlandse centrale verdediger. Dus ik kan het ook wel goed begrijpen.''

Met die laatste opmerking doelde de machtwinner tegen Vitesse op de uitverkiezing van de 17-jarige Matthijs de Ligt, centrale verdediger van Ajax.