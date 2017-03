FC Utrecht verstevigt vierde plaats met simpele zege op NEC

Zakaria Labyad opende bij zijn debuut in de basis bij FC Utrecht na een klein halfuur de score in De Goffert. Nog voor rust werd het 0-2 via Yassin Ayoub, waarna Sébastien Haller in de 63e minuut met zijn elfde goal van het seizoen de eindstand op het scorebord zette.

FC Utrecht, dat vorige week met 2-1 verloor van Heracles Almelo en de week daarvoor met 1-1 gelijkspeelde tegen ADO Den Haag, is achter de traditionele top drie nog steeds de 'best of the rest' met nu 44 punten. FC Twente, dat vrijdag al won van Roda JC (0-3) staat vijfde met drie punten minder.

NEC verloor voor de zevende keer in de laatste acht wedstrijden. De formatie van Peter Hyballa is voorlopig de nummer twaalf van de ranglijst met 28 punten.

Vertrouwen

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag gaf Labyad zijn eerste basisplaats sinds de oud-PSV'er in de winterstop naar de Domstad kwam. De aanvallende middenvelder beschaamde dat vertrouwen niet, want in de 28e minuut zette hij de bezoekers op aangeven van spits Gyrano Kerk op een 0-1 voorsprong.

Het was voor de 24-jarige Labyad zijn eerste doelpunt op de Nederlandse velden sinds hij op 31 mei 2015 in de play-offs om Europees voetbal namens Vitesse scoorde tegen sc Heerenveen (5-2 zege).

NEC, dat nog lang niet veilig is, beleefde voor eigen publiek een bijzonder teleurstellende avond. De thuisclub raakte al binnen twee minuten verdediger Robin Buwalda kwijt, die per brancard van het veld moest met een ogenschijnlijk fikse blessure. FC Utrecht voetbalde veel beter dan het matte NEC en drukte het kwaliteitsverschil al voor rust uit in een marge van twee doelpunten.

Ayoub was het eindstation van een mooie aanval van FC Utrecht. De middenvelder was dit seizoen al direct betrokken bij twaalf competitiegoals (vier treffers, acht assists).

Uitroepteken

Hyballa bracht direct na rust de 17-jarige Ferdi Kadioglu voor Ali Messaoud, maar ook het Nijmeegse talent kreeg zijn ploeg niet aan de praat.

Na een uur zette Haller zelfs nog een uitroepteken achter de simpele zege van de Utrechters door oog in oog met NEC-keeper Joris Delle voor de 0-3 te tekenen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het prorgamma in de Eredivisie