PSV houdt aansluiting met Feyenoord en Ajax door zege op Vitesse

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Siem de Jong. De voormalig Ajacied schoot vlak na rust fraai raak.

Door de winst op Vitesse blijft PSV, dat de achtste thuiszege op rij boekte, kans houden op het kampioenschap in de Eredivisie. De ploeg van trainer Phillip Cocu staat met 61 punten nog altijd op de derde plaats.

Koploper Feyenoord en nummer twee Ajax hebben respectievelijk 66 en 62 punten, maar komen zondag nog in actie. Feyenoord gaat om 12.30 uur op bezoek bij sc Heerenveen en Ajax speelt om 14.30 uur tegen Excelsior in Rotterdam.

Bekerfinalist Vitesse kent tot dusver een wisselvallig 2017. De formatie van coach Henk Fraser heeft 39 punten uit 27 wedstrijden en staat daarmee zesde. Het gat met nummer vier FC Utrecht is vijf punten.

Traag

In een matte openingsfase was het eerste gevaarlijke moment voor het doel van Vitesse. Na een fraaie combinatie kon Luuk de Jong maar net op tijd worden afgestopt. Later slaagde ook broer Siem de Jong er niet in om te scoren.

Ook in het vervolg van de eerste helft was de amusementswaarde laag in het Philips Stadion. PSV, waar Jetro Willems door een blessure ontbrak en Bart Ramselaar genoegen moest nemen met een reserverol, speelde te traag om echt kansen af te dwingen.

Davy Pröpper stuitte voor rust nog wel op doelman Eloy Room. Vitesse stelde daar eigenlijk niets tegenover. Kevin Diks dook een keer gevaarlijk op in het Eindhovense strafschopgebied, maar de verdediger kon net niet bij de bal.

Onderkant lat

In de tweede helft was het wel snel raak. PSV schroefde het tempo op en dat leidde binnen vijf minuten tot de openingstreffer van Siem de Jong. Andres Guardado legde terug, waarna de huurling van Newcastle United via de onderkant van de lat raak schoot.

Na een stroef begin bewijst de oud-Ajacied inmiddels zijn waarde voor PSV. De middenvelder scoorde in de laatste drie wedstrijden vier keer en hij maakte in totaal zeven treffers in de Eredivisie.

Het doelpunt van De Jong leek een voorbode voor een leukere tweede helft, maar echt vermakelijk werd de wedstrijd in het Philips Stadion nooit. Pas in de slotfase veerde het thuispubliek op bij kansen voor Jürgen Locadia (paal), Siem de Jong en Marco van Ginkel (reddingen Room), maar het bleef bij 1-0.

