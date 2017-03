Groningen komt tegen Willem II voor negende keer op rij niet tot winst

Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Ruben Yttergaard Jenssen schoot vlak na rust de 1-0 binnen, maar via Obbi Oulare kwam Willem II snel op gelijke hoogte.

Willem II, waar coach Erwin van de Looi voor het eerst terugkeerde bij zijn oude club, blijft door het negende gelijkspel van het seizoen negende met 33 punten uit 27 duels. FC Groningen is elfde met vier punten minder.

Groningen-coach Ernest Faber moest zijn elftal op enkele plaatsen wijzigen. Zo ontbrak aanvaller Bryan Linssen door een schorsing en waren verdedigers Desevio Payne en Kasper Larsen niet fit. Oussama Idrissi begon op de bank.

Ondanks al die wisselingen was de thuisploeg voor rust het betere team. Met name van Jesper Drost kwam gevaar. De middenvelder sneed vanaf de rechtervleugel vaak naar binnen en testte doelman Kostas Lamprou tot twee keer toe met een schot. De Griek greep echter goed in.

Jenssen

Direct na rust was het eindelijk raak voor de Groningers. Jenssen schoof de bal in alle vrijheid in de verre hoek en liet Lamprou daarmee kansloos.

Willem II had tot dan toe nog niets laten zien in aanvallend opzicht, maar dat veranderde enkele minuten later. Oulare kopte op aangeven van Jordy Croux zelfs de gelijkmaker achter doelman Sergio Padt.

Groningen drong daarna weer aan en kreeg via Mimoun Mahi na een uur spelen een uitgelezen kans op 2-1. De aanvaller raakte de bal vrij voor Lamprou echter veel te zacht. Ook een kopbal van Drost miste de juiste snelheid.

Vlak voor tijd had de ingevallen Idrissi eveneens de 2-1 op zijn hoofd, maar de aanvaller had het vizier evenmin op scherp staan. Zijn ploeg wacht nu al negen wedstrijden op een zege in de Eredivisie.

