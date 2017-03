Pieters neemt schuld op zich voor nederlaag Stoke City tegen Chelsea

"Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen, want ik heb een fout gemaakt bij de winnende goal van Chelsea", aldus Pieters na de wedstrijd. "Het was een slechte beurt van mij."

De linksback gaf met nog vier minuten te gaan bij een 1-1 tussenstand onnodig een corner weg door een slechte terugspeelbal op keeper Lee Grant. Cahill scoorde uit die hoekschop, nadat Pieters de bal recht in zijn voeten had gespeeld in een poging het leer weg te schieten.

"Ik twijfelde wat bij de terugspeelbal, omdat ik dacht dat Lee uit zou komen", zei de oud-speler van PSV. "Maar het was gewoon een slechte pass van mij."

"Deze nederlaag is moeilijk te accepteren, omdat we goed speelden, een paar kansen creëerden en wel een punt hadden verdiend. Of we tegen de kampioen hebben gespeeld? Ja, dat denk ik wel."

Conte

Chelsea heeft door de moeizame zege in Stoke-on-Trent met nog tien wedstrijden te spelen een voorsprong van dertien punten op Tottenham Hotspur. De nummer twee van de Premier League heeft nog wel een wedstrijd tegoed, zondag tegen Southampton.

Manager Antonio Conte van de 'Blues' gaf toe dat zijn team er heel goed voor staat, maar de Italiaan wil het woord 'landstitel' liever nog niet in de mond nemen.

"We zijn blij, maar moeten vooral naar onszelf kijken. We hebben nog 21 punten nodig uit de laatste tien wedstrijden", rekende Conte voor. "Vandaag was een goede zege, maar het is belangrijk dat het team dezelfde werklust blijft tonen."

