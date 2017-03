Wenger zegt besluit over eigen toekomst al te hebben genomen

Op bezoek bij West Bromwich Albion leed Arsenal zaterdag de vierde nederlaag in zijn laatste vijf competitieduels. Wenger staat de laatste weken onder druk en ligt door het nieuwe verlies alleen nog maar meer onder vuur bij veel fans.

"Ik weet hoe mijn toekomst eruitziet en dat zal ik op korte termijn laten weten", reageerde Wenger na de nederlaag tegen WBA in de catacomben van stadion The Hawthorns.

De 67-jarige Fransman, die al sinds 1996 trainer is van Arsenal en een aflopend contract heeft in het Emirates Stadium, kondige vorige maand al aan in maart of april een besluit over zijn toekomst te nemen. Vorige week zei hij ook de protesten van de fans mee te nemen in zijn keuze.

In het uitduel met WBA keerden veel Arsenal-supporters zich niet voor het eerst dit seizoen tegen Wenger. De club heeft voor de zoveelste keer geen zicht meer op de landstitel en zelfs een Champions League-ticket is in gevaar.

Standaardsituaties

Wenger nam zijn ploeg niet veel kwalijk na de nederlaag in West Bromwich. "Het was een typisch voorbeeld van hoe een Premier League-wedstrijd tegenwoordig verloopt. Het ene team domineert en heeft veel de bal en het andere team hoopt op counters en standaardsituaties", zei hij.

"We verdedigen iedere wedstrijd op dezelfde manier. Hun standaardsituaties waren fantastisch. We zagen er vooral bij het tweede doelpunt niet goed uit, al scoren zij tegen iedere tegenstander uit corners en vrije trappen."

De manager zag sterspeler Alexis Sanchez uitvallen met een enkelblessure. "Het was een gemene tackle'', zei Wenger. "Zijn enkel verkeert in verschrikkelijke staat. Alexis had de tweede helft niet mogen spelen, maar hij wilde per se doorgaan. Hij creëerde voor rust heel veel kansen en was vaak gevaarlijk, maar in de tweede helft kon hij niet meer.''

De volgende wedstrijd voor Arsenal is op zondag 2 april, wanneer Manchester City op bezoek komt. Die club is op 23 april ook de tegenstander in de halve finales van de FA Cup.

