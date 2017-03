Zege Bazoer en Jonker met Wolfsburg, gelijkspel voor scorende Promes

Wolfsburg had aan een doelpunt van Mario Gomez voldoende voor de zege. De spits kopte de bal op slag van rust binnen. Bazoer stond opnieuw in de basis en werd in de slotfase gewisseld.

Door de zege neemt Wolfsburg afstand van de onderste plaatsen. Darmstadt blijft laatste met vijftien punten, Wolfsburg is vijftiende met 29 punten.

Bovenin wist RB Leipzig voor het derde duel op rij niet te winnen. Op bezoek bij Werder Bremen werd zelfs met 3-0 verloren. De productie in Bremen was van Oostenrijkse makelijk. Zlatko Junuzovic, Florian Grillitsch en Florian Kainz scoorden voor Werder.

Koploper Bayern München, dat zondag tegen Borussia Mönchengladbach speelt, kan de voorsprong op de naaste belager vergroten naar dertien punten.

Gouweleeuw

Het duel tussen FC Augsburg en SC Freiburg duurde voor Jeffrey Gouweleeuw maar een half uur. De verdediger van Augsburg moest al na dertig minuten naar de kant en zag zijn ploeg vervolgens met 1-1 gelijkspelen. Paul Verhaegh zat niet bij de selectie.

Nummer vier Hoffenheim won met miniem verschil van Bayer Leverkusen: 1-0. Sandro Wagner maakte na een uur spelen het enige doelpunt.

Achtervolger Hertha BSC leed op bezoek bij 1. FC Köln een gevoelige nederlaag. Mede dankzij een hattrick van Anthony Modeste werd het 4-2 voor de nummer zes, die de achterstand op Hertha naar drie punten verkleint.

Promes

Promes was vlak na rust goed voor de gelijkmaker in de Moskouse derby. Op aangeven van Zé Luis lepelde hij de bal in de verre hoek. De thuisploeg was al in de eerste helft op voorsprong gekomen door een doelpunt van Ari, de oud-spits van AZ.

Voor Promes was het zijn zevende competitiedoelpunt van het seizoen. De vleugelspits werd vrijdag door bondscoach Danny Blind opgenomen in de selectie van Oranje voor de duels met Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (vriendschappelijk).

Spartak blijft ondanks het gelijkspel bovenaan staan in de Russische competitie. De equipe heeft na twintig duels negen punten voorsprong op achtervolger CSKA Moskou, maar die ploeg heeft wel nog een wedstrijd tegoed.