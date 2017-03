Dost wederom op schot voor Sporting, Promes scoort namens Spartak

Dost scoorde bij Sporting-Nacional, waar hij net als land- en ploeggenoot Marvin Zeegelaar het hele duel speelde, in de dertiende en 34e minuut. Hij staat in de competitie nu op een totaal van 24 treffers in net zoveel duels.

Van die 24 competitiedoelpunten maakt de oud-spits van Heracles Almelo en sc Heerenveen er vijftien in 2017. Daarmee is hij in dit kalenderjaar tot dusver de meest trefzekere speler in Europa.

Een week geleden eiste Dost, die vrijdag werd geselecteerd voor Oranje, al een hoofdrol voor zich op door liefst vier keer te scoren in het met 1-4 gewonnen uitduel met Tondela.

Sporting moet het in Portugal doen met een rol achter titelkandidaten Benfica (eerste met 63 punten) en FC Porto (tweede, 62 punten), die allebei nog een wedstrijd tegoed hebben. De club van Dost is derde met 54 punten.

Promes

De 25-jarige Promes was in de derby Lokomotiv Moskou-Spartak Moskou vlak na rust goed voor de gelijkmaker namens de bezoekers. Op aangeven van Zé Luis lepelde de voormalig aanvaller van FC Twente de bal in de verre hoek.

Voor Promes was het zijn zevende competitiedoelpunt van het seizoen. De thuisploeg was al in de eerste helft op voorsprong gekomen door een doelpunt van Ari, de oud-spits van AZ.

Bondscoach Danny Blind nam vleugelspits Promes vrijdag op in de selectie van Oranje voor de duels met Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (vriendschappelijk).

Spartak blijft ondanks het gelijkspel bovenaan staan in de Russische competitie. De equipe heeft na twintig duels negen punten voorsprong op achtervolger CSKA Moskou, maar die ploeg heeft wel nog een wedstrijd tegoed.

Sneijder

Bij Trabzonspor-Galatasaray had Wesley Sneijder, die vrijdag eveneens werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, een basisplaats. De middenvelder die net hersteld is van een blessure werd na ruim een uur gewisseld.

Trabzonspor dankte de zege aan doelpunten van Dame N'Doye en Yusuf Yazici. De winnende ploeg speelde bijna een half uur met tien man na een rode kaart voor Ugur Demirok.

Nigel de Jong zat de hele wedstrijd op de bank bij Galatasaray, dat zeven punten minder heeft dan Besiktas. De koploper gaat zondag op bezoek bij Antalyaspor.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig

Real Madrid

Real Madrid verstevigde de koppositie in de Spaanse Primera Division door een uitzege bij Athletic Bilbao: 1-2.

Karim Benzema opende halverwege de eerste helft op aangeven van Cristiano Ronaldo de score in stadion San Mames. Aritz Aduriz maakte gelijk, maar via Casemiro sloeg Real direct terug.

Real kan nu afwachten hoe achtervolger FC Barcelona het er zondag vanaf brengt in Valencia. Het verschil tussen beide ploegen is na 27 duels vijf punten in het voordeel van de ploeg van Zinedine Zidane.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division

Wolfsburg

In Duitsland had het VfL Wolfsburg van trainer Andries Jonker in de thuiswedstrijd tegen Darmstadt voldoende aan een doelpunt van Mario Gomez: 1-0. De spits kopte op slag van rust raak voor de ploeg waar Riechedly Bazoer in de basis begon.

Door de zege neemt Wolfsburg afstand van de onderste plaatsen. Darmstadt blijft laatste met vijftien punten, Wolfsburg is vijftiende met 29 punten.

Bovenin wist RB Leipzig voor het derde duel op rij niet te winnen. Op bezoek bij Werder Bremen werd zelfs met 3-0 verloren. De productie in Bremen was van Oostenrijkse makelij. Zlatko Junuzovic, Florian Grillitsch en Florian Kainz scoorden voor Werder.

Koploper Bayern München, dat zondag tegen Borussia Mönchengladbach speelt, kan de voorsprong op de naaste belager vergroten naar dertien punten.

Het duel tussen FC Augsburg en SC Freiburg eindigde in 1-1. Jeffrey Gouweleeuw viel geblesseerd uit bij Augsburg en aanvoerder Paul Verhaegh ontbrak. Verder won Hoffenheim met 1-0 van Bayer Leverkusen en ging Hertha BSC met 4-2 onderuit bij 1. FC Köln.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga