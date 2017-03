Everton en koploper Chelsea winnen, Arsenal verliest opnieuw

Koeman zag Everton in de thuiswedstrijd tegen Hull City al vroeg op voorsprong komen. De 20-jarige Dominic Calvert-Lewin scoorde in de tweede minuut. Invaller Enner Valencia besliste de wedstrijd in de slotfase.

Romelu Lukaku maakte er ook nog 3-0 en 4-0 van. Koeman kent voorlopig een prima 2017 met Everton, want tien competitieduels leverden 23 punten op. De 'Toffees' staan op de zesde plaats.

Koploper Chelsea nam via Willian snel de leiding op bezoek bij Stoke City, waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basis stonden en Ibrahim Afellay aan de kant bleef. Nog voor rust werd het gelijk door Jonathan Walters, die scoorde uit een strafschop.

Vlak voor tijd trok de formatie van trainer Antonio Conte de zege alsnog naar zich toe. Pieters werkte de bal niet goed weg, waarna Chelsea-verdediger Gary Cahill scoorde.

Chelsea gaat nog altijd royaal aan kop in Engeland met 69 punten uit 28 wedstrijden. Tottenham Hotspur (56), Manchester City (56) en Liverpool (55) volgen op gepaste afstand, al komen die clubs zondag nog in actie.

Arsenal

Arsenal leed bij WBA het zesde verlies in de laatste negen officiële duels, waardoor de druk op trainer Arsène Wenger verder toeneemt. De Fransman, die sinds 1996 aan het roer staat in Londen en een aflopend contract heeft, ligt bij een groot deel van de fans onder vuur.

In stadion The Hawthorns kwam Arsenal in de twaalfde minuut op achterstand door Craig Dawson, waarna Alexis Sanchez snel iets terugdeed. Na rust bezorgden invaller Hal Robson-Kanu en wederom Dawson WBA de winst.

De Engelse landstitel is al uit het zicht voor Arsenal en ook een Champions League-ticket staat nu op de tocht. De club staat met 50 punten vijfde, maar kan later dit weekend gepasseerd worden door Manchester United.

In het huidige Champions League-seizoen ging Arsenal eerder deze maand over twee duels kansloos onderuit tegen Bayern München in de achtste finales. De Londenaren staan nog wel in de halve finales van de FA Cup.

Leicester City

Leicester City gaf de midweekse zege op Sevilla in de Champions League een goed vervolg door met 2-3 te winnen bij West Ham United. Riyad Mahrez, Robert Huth en Jamie Vardy scoorden voor de regerend kampioen. Manuel Lanzini en Andre Ayew deden iets terug namens de thuisclub.

Zonder de geblesseerde Patrick van Aanholt won Crystal Palace met 1-0 van Watford door een eigen doelpunt van Troy Deeney in de 68e minuut. Vier minuten daarvoor had Daryl Janmaat bij Watford plaatsgemaakt voor Nordin Amrabat. Sunderland-Burnley bleef 0-0.

