Arsenal zet dramatische reeks voort met verlies bij West Bromwich

De 'Gunners' gingen in liefst vier van de laatste vijf competitieduels onderuit. Van de laatste negen officiële wedstrijden gingen er zes verloren.

Door het verlies tegen WBA neemt de druk op Arsenal-trainer Arsène Wenger verder toe. De Fransman, die sinds 1996 aan het roer staat in Londen en een aflopend contract heeft, ligt bij een groot deel van de fans onder vuur.

In stadion The Hawthorns kwam Arsenal in de twaalfde minuut op achterstand door Craig Dawson, waarna Alexis Sanchez snel iets terugdeed. Na rust bezorgden invaller Hal Robson-Kanu en opnieuw Dawson WBA de winst.

De Engelse landstitel is al uit het zicht voor Arsenal en ook een Champions League-ticket staat nu op de tocht. De club staat met 50 punten vijfde, maar kan later dit weekend gepasseerd worden door Manchester United en in theorie ook door het Everton van trainer Ronald Koeman.

In het huidige Champions League-seizoen ging Arsenal eerder deze maand over twee duels kansloos onderuit tegen Bayern München in de achtste finales. De Londenaren staan nog wel in de halve finales van de FA Cup.

