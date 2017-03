Blije Hoedt bereikt doel met debuut in selectie Nederlands elftal

"Het is natuurlijk altijd een doel voor mij geweest", reageert de 23-jarige Hoedt bij de NOS. "Ik heb aan het begin van dit seizoen een aantal doelen voor mezelf gesteld en daar zat ook het Nederlands elftal bij."

De Noord-Hollander was vrijdag aan het trainen toen bondscoach Danny Blind zijn selectie bekendmaakte voor de twee interlands. "Ik hoorde het denk om half 1 van onze teammanager, die kwam naar me toe om te feliciteren", zegt Hoedt tegen OnsOranje.

"Ik was natuurlijk hartstikke blij, het is een mooi moment voor mij om voor de eerste keer bij het echte Nederlandse elftal te komen. Stefan feliciteerde me ook", doelt de oud-jeugdinternational op zijn teamgenoot Stefan de Vrij bij Lazio. "Hij zei dat hij het al wist, maar dat lijkt me sterk."

Niveau

Hoedt streek in de zomer van 2015 na jaren bij AZ neer in Rome. De laatste maanden kan de geboren Alkmaarder rekenen op een basisplaats onder Lazio-trainer Simone Inzaghi.

"Het gaat uitstekend", stelt hij zelf vast. "Ik ben anderhalf jaar geleden vertrokken uit Nederland en in die periode heb ik nu 52 wedstrijden gespeeld op een heel hoog niveau. Ik weet dat ik op de goede weg ben en dat het heel erg goed gaat."

"Je moet dan natuurlijk ook wel bij de bondscoach in de picture komen. Uiteindelijk is het enige dat je kunt doen je best doen en goede wedstrijden spelen. Dan komt het vanzelf en gelukkig is die kans nu gekomen."

Apart

Oranje speelt volgende week zaterdag in het kader van de WK-kwalificatie eerst in Sofia tegen Bulgarije. Drie dagen later volgt in de Amsterdam Arena de vriendschappelijke ontmoeting met het land waar Hoedt zijn brood verdient, Italië.

Als het aan de debutant zelf ligt, vormt hij dan een verdedigingsduo met zijn vaste kompaan De Vrij. "Daar maak je samen natuurlijk wel een praatje over in de kleedkamer, maar wat hij ook zei: het belangrijkste is nu Lazio."

"Dan na het weekend eerst Bulgarije, want daar worden de punten verdeeld, en daarna gaan we natuurlijk aan Italië denken. Maar het zou heel mooi zijn als we die samen kunnen spelen. Dat zou heel apart zijn, ook omdat ik in Italië speel en hier de kans heb verdiend om bij het Nederlands elftal te komen."

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie