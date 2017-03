Huntelaar heeft gemengde gevoelens bij 'bijzondere' loting tegen Ajax

"Heel bijzonder", reageert de 33-jarige spits in gesprek De Telegraaf. "Ik heb drie jaar bij Ajax gespeeld en bewaar daar mooie herinneringen aan."

Huntelaar vernam thuis dat Schalke op 13 en 20 april met Ajax om een plek in de halve eindstrijd van het tweede Europese clubtoernooi strijdt, maar wist niet direct wat hij daarvan moest denken. "Aan de ene kant vind ik het heel leuk, maar meestal vind ik het niet zo lekker om tegen een oude club te spelen."

De 76-voudig international van Oranje stond tussen januari 2006 en december 2008 onder contract in de Arena, voordat hij de overstap maakte naar Real Madrid. Hij won twee keer de KNVB-beker en één keer de Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers.

Ruim acht jaar na zijn vertrek volgt hij Ajax nog altijd op de voet, al heeft hij niet gezien hoe zijn 'oude liefde' zich ten koste van FC Kopenhagen plaatste voor de laatste acht. "We speelden gelijktijdig, maar op de grote schermen in het stadion zag ik dat Ajax bij rust 2-0 voor stond. Het was een knappe zege."

Of hij zelf een rol van betekenis zal spelen in de dubbele confrontatie durft Huntelaar nog niet te zeggen. Hij kan na drieënhalve maand blessuretijd niet op veel speeltijd rekenen onder trainer Markus Weinzierl. "Dat is even afwachten. Ik moet op mijn kans wachten."

Dolberg

Door zijn veranderde status wordt Huntelaar ook steeds vaker gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, waar hij om de spitspositie zou moeten strijden met de jonge Deen Kasper Dolberg. "Ik vind het leuk om hem nu eens van dichtbij te kunnen beoordelen."

"Maar van wat ik op tv zie, lijkt het me écht een goede speler. Kasper heeft alles van een goede spits. Hij is stoïcijns en een echte afmaker", oordeelt de Achterhoeker.

Zelf weigert hij echter te speculeren over een rentree in Amsterdam. "Ik ben alleen met de wedstrijden van Schalke bezig, niet met volgend seizoen. Ik zie wel wat er in de toekomst gebeurt."

