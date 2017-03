FC Twente vijfde in Eredivisie na ruime zege op Roda JC

De Finse middenvelder Fredrik Jensen was voor rust twee keer trefzeker, terwijl Enes Unal het duel een kwartier voor tijd in het slot gooide. Roda JC blijft zestiende met 23 punten uit 27 duels, terwijl FC Twente naar plek vijf klimt met 41 punten.

Roda JC was het thuisduel prima begonnen, want al na vijf minuten kreeg Mitchel Paulissen een grote kans. De aanvaller werd door spits Dani Schahin de diepte in gestuurd, maar hij stuitte op doelman Nick Marsman.

Schahin had daarna ook nog de openingstreffer op zijn schoen, maar ook de Duitser kwam niet voorbij Marsman. Dat zou hem later in het duel nog een paar keer overkomen.

Jensen

Aan de overkant was de eerste grote kans voor Twente wel meteen raak. Jensen troefde verdediger Frederic Ananou af en liet doelman Benjamin van Leer met een schuiver in de verre hoek kansloos.

Vlak voor rust maakte de Fin zijn tweede van de avond. Jensen kreeg de bal volledig vrijstaand aangespeeld door Chinedu Ede en klopte Van Leer met een bekeken balletje in de hoek.

Roda drong na rust nog wel aan, maar het was Unal die het duel een kwartier voor tijd in het slot gooide. De Turk zorgde met zijn dertiende competitiegoal van het seizoen voor een wel erg geflatteerde nederlaag voor Roda.

