Advocaat vertrekt na dit seizoen als trainer van Fenerbahçe

Afgelopen week ginger er al berichten rond dat Advocaat het na dit seizoen voor gezien zou houden. Zijn assistenten Mario Been en Cor Pot zullen waarschijnlijk ook Fenerbahçe verlaten.

"Ik had deze beslissing al een tijd geleden gemaakt", zei de 69-jarige coach na de nederlaag tegen Turkse media. "Fenerbahçe is mijn laatste club."

De voormalig bondscoach stapte in augustus van vorig jaar verrassend op als assistent-coach bij het Nederlands elftal om een eenjarig contract in Turkije te ondertekenen.

Eerder was Advocaat trainer van PSV en AZ en in het buitenland bij Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit Sint-Petersburg en Sunderland. Daarnaast was hij bondscoach van Nederland, Zuid-Korea, Rusland, België en Servië.

Moeizaam

Advocaat maakt een moeizaam seizoen door met de Turkse topclub en kan dit seizoen de titel in de Turkse Süper Lig vergeten. De ploeg uit Istanbul leed thuis tegen Konyaspor al de vijfde nederlaag van het seizoen.

Koploper Besiktas kan de voorsprong op de nummer vier zondag naar liefst dertien punten vergroten. De ploeg van Ryan Babel treft dan Antalyaspor.

Riad Bajic was namens Konyapor de kwelgeest van Fenerbahçe, waar Gregory van der Wiel in de basis stond, Robin van Persie vlak voor rust inviel en Jeremain Lens ontbrak. De Bosniër scoorde in de eerste helft twee keer.

Martin Skrtel deed tussendoor nog iets terug, maar door Omer Ali Sahiner namen de gasten vlak na rust een 1-3 voorsprong. Fenerbahçe kwam vervolgens niet verder dan de aansluitingstreffer van Moussa Sow.

