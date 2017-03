De Ligt (17) kreeg brok in zijn keel door eerste oproep voor Oranje

"Vanochtend hadden we ontbijt met de selectie. De trainer kwam naar mij toe en zei: gefeliciteerd. Ik zei: wat bedoelt u? Ja, je zit bij de selectie van het Nederlands elftal", aldus de pas 17-jarige De Ligt een dag na zijn goede optreden met Ajax in de Europa League tegen Kopenhagen (2-0 zege).

"Daar krijg je wel even een brok in je keel van. Dat is toch je droom als je begint met voetballen, om geselecteerd te worden voor het grote Oranje."

"Het is voor iedereen onverwacht. Voor mij ook. Dus ik snap wel dat mensen verrast reageren. Ik ga zo veel mogelijk mijn best proberen te doen. Dan zien we wel.''

Blessures

De Ligt, die pas dertien wedstrijden speelde in het eerste elftal van Ajax, profiteert van de blessures bij centrale verdedigers Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma.

De Leiderdorper, geboren op 12 augustus 1999, kan met zijn 17 jaar de jongste debutant voor het Nederlands elftal worden sinds 1931 en de allerjongste ooit namens Ajax. Gerald Vanenburg geldt nu als de jongste naoorloogse Oranje-debutant. Hij was 18 jaar en 40 dagen toen hij werd ingezet tegen Griekenland in april 1982.

De jongste debutant in de 107-jarige historie van het Nederlands elftal is Jan van Breda Kolff. Tijdens het treffen met België op 2 april 1911 was de elfvoudig international zeventien jaar en ruim twee maanden oud.

Het uitduel met Bulgarije is op zaterdag 25 maart. Italië komt op dinsdag 29 maart naar de Amsterdam Arena.

Volledige selectie Oranje

Doel: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Rick Karsdorp (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Ajax), Joël Veltman (Ajax), Nick Viergever (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio).

Middenveld: Davy Klaassen (Ajax), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Arjen Robben (Bayern München).