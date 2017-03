Mourinho vindt dat FA niets geeft om Engelse teams in Europa

Mourinho vindt het niet eerlijk dat Manchester United zondag al om 13.00 uur aantreedt tegen Middlesbrough, terwijl zijn equipe het donderdag nog moest opnemen tegen Rostov in de Europa League.

"We hebben elf wedstrijden gespeeld in de afgelopen zes weken en het wordt alleen maar zwaarder. Voor de teams boven ons in de stand wordt het juist alleen maar makkelijker", zegt Mourinho vrijdag.

Manchester United is na de uitschakeling van Arsenal en Manchester City in de Champions League nog de enige Engelse ploeg die Europees voetbal speelt. Koploper Chelsea en Liverpool wisten zich afgelopen jaar niet te kwalificeren, terwijl Tottenham Hotspur al in een eerder stadium ten onder ging.

Hulp

Mourinho snapt niet dat de bond zijn club geen helpende hand toesteekt. "Dat roep ik al jaren. De FA geeft niets om Engelse teams in Europa, het interesseert ze niets. In alle andere landen krijgen teams hulp", aldus de coach.

"Toen ik in Italië werkte, stond het vast dat als clubs zich voor de knock-outfase plaatsten, zij hun wedstrijd op de vrijdag daarvoor speelden. In Portugal speel je op de maandag daarop. Duitsland doet dat ook. Wij zouden hier het laatste team moeten zijn dat speelt. Het liefst op maandag, of de late wedstrijd op zondag. Niet al om 13.00 uur."

Het drukke schema van United heeft volgens Mourinho ook zijn weerslag op de fysieke gesteldheid van zijn spelers. Zo liep Paul Pogba tegen Rostov een hamstringblessure op en kreeg Marcos Rojo tijdens dat duel een banaan omdat de Argentijn volgens Mourinho 'aan zijn limiet' zat.

"Pogba voelde dat hij niet verder kon. Zelfs een fysiek monster als hij voelt het."

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Premier League