Schalke 04 spreekt van 'te gekke' loting tegen Ajax

"Ajax is een grote naam en een goede ploeg. Die is jong, aanvallend sterk en wil voetballen'', omschreef Weinzierl, die donderdag met zijn ploeg Borussia Mönchengladbach uitschakelde in de achtste finales, de Nederlandse tegenstander.

Aanvoerder Benedikt Höwedes ziet ook voordelen voor de fans. "Dit is een te gekke loting. Het is sportief gezien een spannende tegenstander en de reis er naartoe is te doen. Dat is goed nieuws voor onze fans. Ik denk dat veel Schalke-fans ons naar Amsterdam zullen vergezellen en ook daar voor een thuis-sfeer zullen zorgen.''

Aanvaller Guido Burgstaller, die momenteel de voorkeur geniet boven voormalig Ajacied Klaas-Jan Huntelaar, wil Ajax niet onderschatten.

"We zullen weer alles moeten geven. In Europese competities draait onze tegenstander al jaren mee. Ik ben er echter van overtuigd dat we in beide wedstrijden kunnen winnen en een ronde verder kunnen komen."

Analyseren

Bosz heeft grote ambities in de Europa League, maar de trainer van Ajax wil zich voorlopig nog niet bezighouden met Schalke 04. "Mijn eerste gedachten zijn: grote club uit een topcompetitie", zegt de coach vrijdag op de site van zijn club. "Ze hebben veel internationale ervaring en een groot, modern stadion."

"We moeten het huidige elftal goed analyseren. Dat is de taak van Tonnie Bruins Slot. Ik houd me daar nu niet mee bezig. We richten ons vanaf nu weer op de competitie."

Ajax neemt het donderdag 13 april eerst thuis op tegen Schalke. Een week later is de return in Gelsenkirchen. De huidige nummer twee van de Eredivisie bereikte de laatste acht van het Europese toernooi door het Deense FC Kopenhagen donderdag in de achtste finales uit te schakelen.

"De hoeveelheid berichten en appjes was enorm", kijkt Bosz terug op de 2-0 zege in de Amsterdam Arena. "Daaraan merk je dat we iets bijzonders hebben gepresteerd. Maar aan de andere kant realiseer ik me ook dat we nog niks hebben gewonnen, dus ik dacht ook alweer vrij snel aan de volgende ronde, want die willen we ook doorkomen. Daar gaan we uiteraard alles aan doen."

Veltman

Joël Veltman viel tegen FC Kopenhagen al vroeg uit met een forse kneuzing in zijn bil, maar de rechtsback lijkt zondag met Ajax mee te kunnen spelen in de uitwedstrijd tegen Excelsior. "Hij heeft vandaag getraind. Dat lijkt dus mee te vallen. En verder is ook iedereen fit'', zegt Bosz.

Tegen Excelsior kan Bosz weer beschikken over Davy Klaassen. De aanvoerder ontbrak tegen de Denen wegens een schorsing.

"Het is goed dat we hebben laten zien dat we ook zonder Davy ons spel goed kunnen spelen. Maar dat neemt niet weg dat hij ontzettend belangrijk is voor de ploeg. Niet alleen omdat hij vaak belangrijke goals maakt, maar ook om heel veel andere dingen die nodig zijn om ook zondag weer goed voor de dag te komen'', aldus Bosz, die blij is voor Matthijs die Ligt, die vrijdag een uitnodiging voor Oranje kreeg.

"Het is bijzonder wat Matthijs presteert op 17-jarige leeftijd. Mensen doen hem tekort door alleen maar naar zijn prestatie van donderdag te kijken. Hij traint sinds de zomer mee met ons en heeft inmiddels al dertien officiële duels gespeeld waarvan vier internationaal.''[[video:video]]