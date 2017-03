Podolski nog één keer bij 'Mannschaft', Nainggolan terug bij België

De oud-speler van onder andere Bayern München en Arsenal is speciaal opgeroepen zodat de oefenwedstrijd tegen Engeland volgende week woensdag als zijn afscheidswedstrijd kan dienen.

Löw heeft verder plek voor een mogelijke debutant in zijn selectie voor de komende twee interlands. Timo Werner van RB Leipzig is de enige nieuwkomer bij de 'Mannschaft'.

Voor Bayern München-verdediger Jérôme Boateng, die afgelopen weekend na lang blessureleed weer speelminuten maakte, komen de interlands nog te vroeg. AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger keert wel weer terug, na vorig jaar vlak voor het EK afgehaakt te zijn met een knieblessure.

Vier dagen na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland op 22 maart speelt Duitsland een WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Azerbeidzjan. Duitsland is koploper in groep C, met twaalf punten uit vier wedstrijden. Azerbeidzjan staat met zeven punten derde.

Spanje

De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui heeft weer een plek ingeruimd voor Pedro. De aanvaller van Chelsea was nog niet eerder opgeroepen door de opvolger van Vicente del Bosque, die na het EK van 2016 terugtrad.

Pedro, wereldkampioen met Spanje in 2010 en Europees kampioen in 2012, was in ongenade geraakt nadat hij op het EK vorige zomer in Frankrijk een rol als reserve niet accepteerde.

Gerard Deulofeu is ook weer opgenomen in de Spaanse selectie. De speler van AC Milan kreeg zijn eerste oproep sinds 2014. Asier Illarramendi van Real Sociedad debuteert bij 'La Roja'.

Spanje, koploper in groep G, treft volgende week eerst Israël in een WK-kwalificatiewedstrijd en speelt daarna vriendschappelijk tegen Frankrijk.

België

In de Belgische selectie keert Radja Nainggolan terug voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (zaterdag 25 maart) en het oefenduel met Rusland (dinsdag 28 maart). De AS Roma-middenvelder werd tijdens de laatste wedstrijden van de Belgen nog gepasseerd door bondscoach Roberto Martinez.

Vincent Kompany is er niet bij. De speler van Manchester City wordt al langere tijd geplaagd door blessures. Axel Witsel maakte onlangs de overstap naar de Chinese competitie. Dat was voor Martinez geen reden de middenvelder niet op te roepen.

België is met twaalf punten uit vier duels koploper in groep H. Griekenland heeft tien punten en is tweede.

