Jones terug bij Feyenoord tegen Heerenveen, Elia ontbreekt nog

De Australiër ontbrak afgelopen zondag tegen AZ (5-2 winst) vanwege een wond aan zijn scheenbeen. Kenneth Vermeer was toen zijn vervanger.

Voor aanvallers Eljero Elia, Bilal Basaçikoglu en verdediger Terence Kongolo komt het duel met Heerenveen nog te vroeg. Zij kampen alledrie nog met blessures, aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

"We gaan het voorin anders invullen door het ontbreken van Elia, maar de spelers die we nog wel hebben vullen elkaar goed aan. We weten wat de sterke punten zijn van Nicolai Jörgensen, Dirk Kuijt, Jens Toornstra en Steven Berghuis", zei Van Bronckhorst.

In het thuisduel met Heerenveen verspeelde Feyenoord eerder dit seizoen twee punten. Het duel in De Kuip eindigde in 2-2.

"Dat was toen een mooie wedstrijd. Wij hadden de betere kansen, maar zij maakten twee mooie goals. Heerenveen is zeker thuis een moeilijke ploeg om te verslaan."

Druk

Van Bronckhorst erkent dat de druk bij koploper Feyenoord iedere week toeneemt. "Dat is normaal, maar daar hebben andere ploegen ook las van. Ik verwacht dat mijn ploeg dat aankan. Wij kijken in ieder geval niet over deze wedstrijd heen. Het gaat om zondag."

Heerenveen en Feyenoord trappen zondag om 12.30 uur af in het Abe Lenstra-stadion. De wedstrijd staat onder leiding van Dennis Higler.

