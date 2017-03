Locadia volgende speler die contract verlengt bij PSV

"We zijn hier sinds het begin van het seizoen al mee bezig", aldus Locadia. "Toen ik geblesseerd raakte wilde PSV verlengen, maar heb ik even gewacht. Ik wilde fit worden. Dat is gelukt. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen. Ik wil hier doorgroeien en vooral veel spelen."

Eerder dit seizoen tekenden Luuk de Jong (medio 2019), Davy Pröpper (medio 2020), Jetro Willems (medio 2018) en Joshua Brenet (medio 2020) al een nieuwe verbintenis bij PSV.

Locadia debuteerde in september van 2011 in de KNVB-beker in het eerste elftal van de Brabanders. Een jaar later speelde hij zijn eerste Eredivisie-duel. De spits, die de laatste seizoenen meestal als linksbuiten speelde, heeft voorlopig 33 keer gescoord in 104 competitiewedstrijden voor PSV.

Dit seizoen kwam Locadia pas tot zes wedstrijden in de Eredivisie. De geboren Drent stond een halfjaar aan de kant door een slepende liesblessure. Eind februari maakte Locadia als invaller tegen Feyenoord (2-1 nederlaag) zijn rentree in de hoofdmacht.

De aanvaller wil pas naar het buitenland als hij een seizoen lang van doorslaggeven waarde is geweest bij PSV. "Ik wil eerst een jaar meemaken waarin ik als basisspeler enorm belangrijk kan zijn."

Hendrix

Locadia en PSV nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen Vitesse. Jetro Willems is nog een twijfelgeval voor het duel met de Arnhemmers. De linksback moest de training van donderdag vroegtijdig verlaten.

"Willems heeft vandaag een apart programma gevolgd", meldde trainer Phillip Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

De coach had beter nieuws over Jorrit Hendrix. De middenvelder, die dit seizoen geen basisplaats heeft, viel dinsdag op de training uit met lichte liesklachten, maar kon vrijdag meetrainen met de groep.

