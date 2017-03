Ajax treft Schalke 04 in kwartfinales Europa League

Het heenduel vindt plaats op donderdag 13 april in de Arena. De return is een week later in het Duitse Gelsenkirchen.

De Amsterdammers plaatsten zich donderdag voor de laatste acht door FC Kopenhagen met 2-0 te verslaan in de Arena. In het heenduel verloor Ajax met 2-1.

Het wordt voor Ajax de eerste Europese kwartfinale in veertien jaar. In het seizoen 2002/2003 verloor de club in de kwartfinales van de Champions League van AC Milan.

Voor Schalke-spits Klaas-Jan Huntelaar wordt het tweeluik een weerzien met zijn oude club. Huntelaar speelde van 2006 tot 2008 in Amsterdam.

Of hij ook echt aan spelen toekomt tegen de ploeg van trainer Peter Bosz is allerminst zeker. Huntelaar kan dit seizoen op weinig speeltijd rekenen bij de huidige nummer elf van de Bundesliga.

Bij Ajax speelde verdediger Heiko Westermann tussen 2007 en 2010 voor de club uit Gelsenkirchen.

Primeur

Schalke 04 speelde acht keer eerder in Europees verband tegen een club uit Nederland en wist daarvan vier duels te winnen. Drie keer ging de winst naar de Nederlandse ploeg en één wedstrijd eindigde gelijk.

Ajax speelde nooit eerder tegen Schalke in Europees verband. De laatste Duitse tegenstander voor de Amsterdammers was Borussia Dortmund in het seizoen 2012/2013 in de Champions League.

Ajax krijgt het druk in april. Zondag 2 april is de thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord. Drie dagen daarna komt AZ, ook voor een competitieduel, naar de Arena toe. Zaterdag 8 april speelt Ajax de uitwedstrijd tegen NEC.

Na de thuiswedstrijd tegen Schalke is sc Heerenveen zondag 16 april de volgende tegenstander. Vervolgens is de return tegen Schalke, en Ajax besluit de maand zondag 23 april met een uitwedstrijd tegen regerend kampioen PSV.

Manchester United

Manchester United werd vrijdag gekoppeld aan het Belgische Anderlecht. De ploeg van verdediger Daley Blind en trainer José Mourinho begint met een uitduel.

Olympique Lyon, waar Memphis Depay dit seizoen niet speelgerechtigd is in de Europa League, speelt tegen het Turkse Besiktas van Ryan Babel.

Het Belgische KRC Genk lootte tegen Celta de Vigo.