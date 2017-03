Bondscoach Blind voorziet grote toekomst voor 'verrassing' De Ligt

"Het is misschien wat vroeg, maar we hebben donderdag tegen FC Kopenhagen gezien dat hij een goede speler is en dan is niks te vroeg'', motiveerde Blind vrijdag op een persconferentie in Zeist zijn keuze voor De Ligt.

De geboren Leiderdorper maakte een uitstekende indruk in het thuisduel met FC Kopenhagen in de Europa League (2-0), maar dat was pas zijn dertiende wedstrijd in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte dit seizoen zijn meeste speelminuten voor Jong Ajax in de Jupiler League.

"Natuurlijk is het een verrassing als een jongen van 17 geselecteerd wordt, die ook nog maar sinds kort bij het grote publiek op de deur klopt", aldus Blind. "Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de blessures van Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma. En we moeten nog even afwachten hoe het met Stefan de Vrij gaat, al ziet dat er goed uit."

"Anders was De Ligt er denk ik nog niet bij geweest. Maar ik ken Matthijs al langer, zie hem vaak bij Jong Ajax spelen. Die jongen heeft volgens mij een grote toekomst en de omstandigheden waren ernaar om hem nu te selecteren."

Blessures

Blind zit dun in de verdedigers na het wegvallen van de geblesseerde Van Dijk, Bruma, Patrick van Aanholt, Daryl Janmaat en Terence Kongolo.

De bondscoach kreeg ook goed nieuws, want zijn zoon Daley Blind heeft geen ernstige blessure overgehouden aan het duel van donderdag tussen Manchester United en FK Rostov in de Europa League.

"Ik heb hem als vader en bondscoach gesproken en ik kan jullie vertellen dat het goed met hem gaat'', vertelde Danny Blind.

Vanenburg

De Ligt, geboren op 12 augustus 1999, kan met zijn 17 jaar de jongste debutant voor het Nederlands elftal worden sinds 1931 en de allerjongste ooit namens Ajax.

Gerald Vanenburg geldt nu als de jongste naoorloogse Oranje-debutant. Hij was 18 jaar en 40 dagen toen hij werd ingezet tegen Griekenland in april 1982.

De jongste debutant in de 107-jarige historie van het Nederlands elftal is Jan van Breda Kolff. Tijdens het treffen met België op 2 april 1911 lag zijn geboortedatum 17 jaar en ruim twee maanden achter zich.

Sneijder

Reserve-aanvoerder Wesley Sneijder is ook opgeroepen voor de interlands tegen Bulgarije en Italië. De middenvelder van Galatasaray zat door een blessure niet in de voorselectie, maar hij is inmiddels hersteld.

"Hij heeft afgelopen weekend 25 minuten gespeeld", zei Blind. "Wesley is met zijn ervaring en drive nog zo belangrijk voor deze jonge groep. Geen enkele speler wil graag op de bank zitten, zeker Sneijder niet. Het moment dat hij minder gaat spelen komt dichterbij, maar er is nu absoluut nog ruimte voor hem in het basiselftal."

De bondscoach heeft met keeper Jeroen Zoet maar ruimte voor één PSV'er in zijn keurkorps. Ajax is hofleverancier met vijf spelers, Feyenoord heeft vier internationals in de selectie.

"Er waren tijden dat ik zes of zeven PSV'ers in mijn selectie had", stelde Blind. "Ik heb nog wel overwogen Bart Ramselaar op te roepen, maar ik wilde de groep niet te groot laten worden. En ik heb een keuze gemaakt tussen Luuk de Jong en Bas Dost als breekijzer."

Blind sluit niet uit dat spelers als aanvoerder Arjen Robben en De Vrij - die na anderhalf jaar terugkeert bij Oranje - alleen tegen Bulgarije zullen spelen. "Er liggen geen afspraken, maar ik houd wel in mijn achterhoofd dat het in sommige gevallen verstandig kan zijn."