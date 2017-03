De Ligt en Hoedt in selectie Oranje voor duels met Bulgarije en Italië

De 23-jarige Lazio-verdediger Hoedt en de pas 17-jarige Ajax-verdediger De Ligt zaten nog niet eerder bij het 'grote' Oranje.

Wesley Sneijder ontbrak in de voorselectie omdat hij niet honderd procent fit was, maar de middenvelder van Galatasaray is wel een van de 25 spelers in de definitieve selectie.

Stefan de Vrij, ploeggenoot van Hoedt in Rome, keert terug bij het Nederlands elftal nadat hij door verschillende blessures niet meer in actie kwam voor Oranje sinds de 3-0 nederlaag tegen Turkije in september 2015.

De Ligt maakte donderdag een uitstekende indruk bij Ajax in het thuisduel met FC Kopenhagen in de Europa League (2-0 zege). Hij moest dit seizoen echter meestal genoegen nemen met een plaats op de bank bij duels van het eerste elftal van de Amsterdamse club. De Ligt maakte dit seizoen zijn meeste speelminuten voor Jong Ajax en kwam zelfs nog voor het hoogste jeugdteam van zijn ploeg uit.

Blessures

Blind kan door blessures niet beschikken over Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg) en Virgil van Dijk (Southampton). Zij vormden bij de laatste twee interlands tegen Luxemburg (1-3 zege) en België (1-1) het centrale verdedigingsduo van het Nederlands elftal.

Naast De Ligt zitten er nog drie Ajax-verdedigers in de selectie van Oranje: Joël Veltman, Kenny Tete en Nick Viergever. Veltman viel geblesseerd uit tegen FC Kopenhagen, maar Blind heeft "goede signalen" gehoord over de fitheid van de rechtsback.

Viergever (27) speelde tot nu toe één interland, in augustus 2012 op bezoek bij België (4-2 nederlaag). Tete, die aan het begin van het seizoen zijn basisplaats kwijtraakte aan Veltman maar de laatste weken weer regelmatig speelt, staat op vier interlands.

PSV

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is ook geselecteerd, waardoor de Amsterdammers met vijf spelers hofleverancier zijn. Koploper Feyenoord wordt vertegenwoordigd door Rick Karsdorp, Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Steven Berghuis.

Jeroen Zoet is de enige PSV'er bij de 25 namen. Hij is ook de enige keeper in de selectie die een basisplaats heeft bij zijn club; Jasper Cillessen en Michel Vorm zijn tweede doelman bij respectievelijk FC Barcelona en Tottenham Hotspur.

Maarten Stekelenburg stond de laatste vier interlands onder de lat bij de formatie van Blind, maar de 58-voudig international is zijn basisplek kwijtgeraakt bij Everton.

Ten opzichte van de voorselectie - waarin naast Sneijder ook De Ligt, Viergever en Tete niet zaten - zijn Tim Krul, Leroy Fer, Davy Pröpper, Bart Ramselaar, Marten de Roon en Luuk de Jong afgevallen.

Kwalificatiegroep

De oefeninterland tegen Italië wordt in de Arena afgewerkt. Drie dagen eerder is de uitwedstrijd tegen Bulgarije.

Nederland kan een zege in Sofia goed gebruiken om op koers te blijven voor een plek in de play-offs om een ticket voor het WK 2018 in Rusland.

Frankrijk is koploper in kwalificatiegroep A met tien punten uit vier wedstrijden. Nummer twee Nederland heeft zeven punten, net als Zweden. Bulgarije staat vierde met zes punten.

Volledige selectie

Doel: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Rick Karsdorp (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Ajax), Joël Veltman (Ajax), Nick Viergever (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio).

Middenveld: Davy Klaassen (Ajax), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Arjen Robben (Bayern München).