United en Frankrijk moeten Pogba missen door hamstringblessure

Voetbal

Voetbal Coach Jardim claimt dat AS Monaco beste aanval van Europa heeft Trainer Leonardo Jardim was woensdagavond bijzonder trots op zijn AS Monaco. De Monegasken wonnen thuis met 3-1 van Manchester City en overleefden zo de achtste finales van de Champions League, ondanks de eerdere nederlaag in Engeland (5-3).