Boilesen steekt geen energie in fluiten Ajax-supporters

"Eerlijk gezegd heb ik niet veel energie gestoken in het fluiten van de Ajax-fans. Ik had het druk genoeg met het verdedigen van Kasper Dolberg", aldus Boilesen voor de camera van NUsport.

De 25-jarige Boilesen speelde zes jaar voor Ajax en vertrok afgelopen zomer op vervelende wijze. Hij ging weg via de achterdeur omdat hij weigerde bij te tekenen. Bij zijn nieuwe club Kopenhagen heeft hij nog geen basisplaats, maar in de Arena kwam hij halverwege de wedstrijd wel onder een luid fluitconcert het veld in.

Als Boilesen aan de bal kwam werd er weer gefloten. "Ze mogen doen wat ze willen", reageert hij. "Het is zoals het is. Voor de supporters van Ajax was het een hele mooie avond."

Inleveren

Voor FC Kopenhagen was het dat zeker niet. De koploper van de Deense competitie verloor de return in de achtste finales door goals van Bertrand Traoré en Dolberg met 2-0, waardoor de 2-1 zege in Kopenhagen teniet gedaan werd. Volgens Boilesen is het verdiend dat zijn vroegere club doorgaat.

"We leverden de bal steeds in en dan speel je in de kracht van Ajax. Natuurlijk blijf ik altijd geloven in een resultaat, maar we hadden simpelweg heel weinig in te brengen tegen deze ploeg. Zij zaten er kort op. Ik kan niet anders zeggen dan dat Ajax verdiend door is."

Behalve Ajax schaarden Genk, Anderlecht Manchester United, Schalke 04, Celta de Vigo, Olympique Lyon en Besiktas zich bij de laatste acht. Vrijdag weten de Amsterdammers wie de volgende tegenstander is, want dan wordt er geloot in het Zwitserse Nyon.

De heenwedstrijden van de kwartfinales zijn op 13 april en een week later zijn de returns.