Uitblinker De Ligt trots dat Ajax ongelijk trainer Kopenhagen bewees

"Ik hoorde de trainer van Kopenhagen ook zeggen dat wij als Ajax niet zo arrogant moesten doen", zegt De Ligt voor de camera van NUsport. "Maar ik denk dat we nu wel degelijk hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Mooi dat we zijn ongelijk hebben kunnen bewijzen."

De pas 17-jarige verdediger, die werd uitgeroepen tot man of the match, beseft dat de zege van Ajax in de Arena meer dan verdiend was, nadat Kopenhagen vorige week in Denemarken nog met 2-1 won. Door goals voor rust van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg (penalty) werd het tweeluik in Amsterdams voordeel beslist.

"We hadden best een moeilijke uitgangspositie. 1-0 was genoeg, maar het is niet makkelijk om op 1-0 te spelen. We moesten er daarom bovenop zitten en dat hebben we gedaan. Kopenhagen had geen tijd om op adem te komen. Zo hebben we met ze verslagen."

Drie jaar

De vorige keer dat Ajax de kwartfinales haalde in Europa is al veertien jaar geleden, toen in de Champions League AC Milan uiteindelijk te sterk was. De Ligt was destijds drie jaar oud.

"Dit is daarom de eerste keer dat ik bewust meemaak dat Ajax bij de laatste acht zit. Ik was de vorige keer te jong om het voor de tv te volgen en nu sta ik er als speler. Dit maken niet veel 17-jarigen mee."

Uiteraard kan het nog mooier worden voor Ajax en De Ligt. Vrijdag is de loting in het Zwitserse Nyon en dan weet Ajax wie de tegenstander wordt in de kwartfinales. Met Anderlecht en Genk zitten er nog twee Belgische clubs in, maar Ajax kan bijvoorbeeld ook Manchester United loten.

"Zlatan Ibrahimovic met United zou mooi zijn”, vindt De Ligt. “Maar ik ga nu niet speculeren. We zien wel wat er vrijdag uit de koker komt."

Naast Ajax, Genk, Anderlecht en United zijn Schalke 04, Celta de Vigo, Olympique Lyon en Besiktas door naar de laatste acht. De heenwedstrijden van de kwartfinales zijn op 13 april en een week later zijn de returns.