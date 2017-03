Trotse Bosz hoopt op meer dan kwartfinale Europa League

"Natuurlijk ben ik daar trots op", zei Bosz tegen RTL7 na de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Kopenhagen. "Je kunt er alleen maar van dromen dat je de kwartfinales bereikt. Toch vind ik dat we daar niet tevreden mee moeten zijn. We moeten afwachten wie er vrijdag uit de loting rolt. Het zijn nu de laatste acht, daar zitten geen koekenbakkers meer bij."

Ajax won donderdag overtuigend van de Denen door doelpunten van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg. De 2-0 zege was na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd genoeg.

Bosz noemt het bereiken van de kwartfinales "een teamprestatie". "Als je 90 minuten zó speelt dan verdienen we jongens complimenten, dat is absoluut genieten. We hebben dit met zijn allen gedaan."

De Amsterdammers waren gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij en kregen kansen op veel meer treffers. "Er mochten er wel wat meer in, ja", aldus Bosz. "Zelfs met 2-0 is het af en toe billen knijpen. Natuurlijk hadden we controle, maar tegen zo'n ploeg weet je dat een vrije trap zomaar goed kan vallen."

Bosz toont zich tevreden met het spel van Ajax, dat het in de Deense competitie ongenaakbare Kopenhagen volledig ontregelde. "We hielden ze ver van ons doel en als we de bal kwijt waren, hadden we hem snel terug."

Viergever

Ook Nick Viergever, die donderdag als linksback werd opgesteld, vond dat Ajax sterk voor de dag kwam. "In de tweede helft kregen we kansen op 3-0 of 4-0. We hadden een paar fantastische aanvallen met goede doelpunten."

Viergever kreeg de voorkeur als linksback boven Daley Sinkgraven, die pas net weer terug is na een blessure. Jairo Riedewald weer door Bosz buiten de selectie gelaten, terwijl Matthijs de Ligt doorschoof naar het centrum van de defensie. "Dat was even wennen. Als back moet je je kansen pakken om mee naar voren te gaan en in de tweede helft gaf ik een goede voorzet op Kasper (Dolberg, red.)."

De verdediger kijkt nu uit naar de kwartfinales en hoopt op meer. "We willen door, dit moet niet het eindpunt zijn."

