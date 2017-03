Ajax na 14 jaar weer in Europese kwartfinale na zege op Kopenhagen

Uitgerekend de bekritiseerde Bertrand Traoré brak de ban voor Ajax. Kasper Dolberg was vorige week in de heenwedstrijd al belangrijk door de enige Amsterdamse treffer te maken en ook donderdag was de spits beslissend. Vlak voor rust kreeg hij een penalty die hij vervolgens zelf benutte.

Het is voor het eerst deze eeuw dat Ajax zich herstelt na een Europese uitnederlaag. In het seizoen 1993/1994 lukte dat voor het laatst in de eerste ronde van de Europa Cup II tegen Hajduk Split, toen er met 1-0 werd verloren in Kroatië. De ploeg van toenmalig trainer Louis van Gaal won de return in eigen huis vervolgens met 6-0.

Het is tevens voor het eerst sinds 2003 dat Ajax de laatste acht van een Europees clubtoernooi bereikt. Destijds werd er in de kwartfinales van de Champions League over twee wedstrijden verloren van AC Milan.

Vrijdag weet Ajax wie dit keer de tegenstander is in de kwartfinales. Er wordt dan geloot in het Zwitserse Nyon.

Veltman

Ajax speelde donderdag tegen FC Kopenhagen zonder de geschorste aanvoerder Davy Klaassen. Zijn vervanger als captain, Joël Veltman, viel na een ruim kwartier spelen geblesseerd uit en werd vervangen door Kenny Tete. Daardoor speelde Lasse Schöne het duel als aanvoerder uit. Veltman heeft een flinke kneuzing in zijn linkerbil opgelopen.

De ploeg van trainer Peter Bosz begon overtuigend aan het treffen met Kopenhagen. Al na twee minuten leek Amin Younes te kunnen profiteren van een te korte terugspeelbal, maar de inzet van de Duitser verdween naast het doel van Olsen.

Na een krap kwartier moest André Onana zich strekken na een van richting veranderd schot, wat uiteindelijk één van de weinige kansen van de Denen in de Arena bleek te zijn. Ajax controleerde de wedstrijd volledig en werd daarvoor na 22 minuten spelen beloond. Traoré kopte in de rebound raak nadat Younes na een goede actie langs drie man op doelman Robin Olsen stuitte.

Ook na de openingstreffer bleven de Amsterdammers druk zetten en met name Hakim Ziyech had zich in die fase kunnen onderscheiden. Na ruim een halfuur schoot hij een vrije trap net naast en drie minuten later faalde hij na een fraaie actie opzichtig oog in oog met Olsen. Zijn inzet met links ging ver naast het doel.

Dolberg liet zich in de slotseconden van de eerste helft wel gelden. Met een slimme loopactie dwong hij Jores Okore tot een overtreding, waardoor de bal op de stip ging. Dolberg bleef koel en schoot de bal onberispelijk binnen: 2-0.

Initiatief

Ook na rust was het initiatief in handen van Ajax. Meteen na rust schoot Ziyech net naast, terwijl Traoré de wedstrijd na 54 minuten spelen had moeten beslissen. Op aangeven van Matthijs de Ligt schoot de Ajacied de bal oog in oog met Olsen naast.

Ajax bleef dominant, maar wist dat Kopenhagen genoeg had aan één doelpunt om een verlenging af te dwingen. Kansjes van Dolberg en Younes leverden niets op, waarna Onana na 72 minuten spelen voor het eerst in de tweede helft moest ingrijpen na een schot met links van invaller Benjamin Verbic.

Een kwartier voor tijd leek Dolberg de wedstrijd te beslissen, maar de Deen tikte een voorzet van Nick Viergever tegen de paal.

In het slotoffensief van FC Kopenhagen was Andreas Cornelius nog gevaarlijk met een schot in het zijnet, maar veel dichterbij kwamen de Denen niet meer. Dolberg kreeg nog een uitgelezen kans op de definitieve beslissing en Younes schoot over na een uitbraak. Ondanks het uitblijven van de bevrijdende 3-0 behaalde Ajax een zeer verdiende zege en gaan de Amsterdammers naar de laatste acht van de Europa League.

