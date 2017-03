Middlesbrough breekt na ruim drie jaar met manager Karanka

De Spanjaard werd in november 2013 aangesteld als manager van 'Boro', dat destijds nog uitkwam in het Championship. Zijn assistent Steve Agnew neemt met onmiddelijke ingang de taken van Karanka over bij de werkgever van Marten de Roon.

Afgelopen seizoen eindigde Karanka met Middlesbrough als tweede op het tweede Engelse profniveau, waardoor de winnaar van de League Cup van 2004 na zeven jaar afwezigheid weer terugkeerde in de Premier League.

"De club wil Aitor bedanken voor zijn harde werk in de afgelopen drieënhalf jaar en voor alle successen in die periode", schrijft de club in een verklaring op de website. "Wij wensen hem alle succes voor de toekomst."

Karanka werd in 2013 zonder ervaring als hoofdtrainer aangesteld als eindverantwoordelijke in het Riverside Stadium. De 43-jarige Spanjaard had eerder alleen ervaring opgedaan bij Spanje onder-16 en als assistent van José Mourinho bij Real Madrid.

"Ik wil Middlesbrough bedanken voor deze prachtige mogelijkheid", reageert Karanka op zijn vertrek. "En ik wil ook iedereen waarmee ik heb samengewerkt bedanken, net als de fans voor hun steun. Deze club zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben."

Voorlaatste

Onder leiding van de oud-verdediger kende Middlesbrough een uitstekende start van het seizoen, maar intussen staat het voorlaatste in de Premier League. Afgelopen weekend volgde ook uitschakeling in de kwartfinales van de FA Cup.

Aanstaande zondag zit Agnew voor het eerst op de bank bij 'Boro', dat dan bezoek krijgt van Manchester United.

