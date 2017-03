Ajax hoopt voor het eerst deze eeuw Europese uitnederlaag goed te maken

Liefst 24 jaar geleden, in de maand september van het seizoen 1993/1994, slaagden de Amsterdammers er voor het laatst in om een uitnederlaag thuis recht te zetten.

Destijds werd in de eerste ronde van de Europa Cup II tegen Hajduk Split de heenwedstrijd in Kroatië met 1-0 verloren. De ploeg van toenmalig trainer Louis van Gaal won de return in eigen huis vervolgens met 6-0.

Sindsdien verloor Ajax nog vier keer in een Europees heenduel op vreemde bodem. Tegen zowel Lausanne Sports (2000), Werder Bremen (2007), Olympique Marseille (2009) als Dnipro Dnipropetrovsk (2015) leidde dat uiteindelijk tot uitschakeling.

In totaal leed Ajax internationaal 23 keer eerst een uitnederlaag in de knock-outfase. Negen keer lukte het de club uit Amsterdam om op eigen veld vervolgens alsnog plaatsing voor de volgende ronde af te dwingen.

2003

Ajax reikte in 2003 voor het laatst tot de laatste acht in een Europees clubtoernooi. Destijds werd er in de kwartfinales van de Champions League over twee wedstrijden verloren van AC Milan.

Sindsdien plaatste Ajax zich nog vier keer voor een achtste finale. In 2006 lukte dat voor het laatst in de Champions League. In dat jaar overleefden de Amsterdammers de groepsfase, waarna ze werden uitgeschakeld door Internazionale.

In de Europa League versperden Olympique Marseille (2009), Spartak Moskou (2011) en Dnipro Dnipropetrovsk (2015) Ajax de weg tot de kwartfinales.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Kopenhagen in de Amsterdam Arena begint donderdagavond om 21.05 uur en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak.

Bekijk het programma in de Europa League